xisco alario

19.08.2018 | 02:45

Fotos corrientes Xisco Alario

Hace un par de años pasaba cada mañana delante de este edificio. Esperé el día y hora en que la sombra del árbol estuvo centrada y saqué la foto. Lo curioso, y por eso me gusta tanto, es que el árbol no se ve desde la calle, está en un patio interior. Me encanta saber de la existencia de algo por la sombra que proyecta.