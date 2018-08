Todas las playas se señalizarán las 24 horas si hay vertidos tras las quejas de los usuarios

Todas las, tanto las que, estaráncuando se produzca un. Actualmente solo se iza la señal de prohibición del baño en los arenales que cuentan con servicio de vigilancia y, ya que los socorristas retiran la bandera al finalizar su jornada laboral, según establece la normativa de playas. Sin embargo, tras las, Cort está estudiando cómo aplicar el sy durante todo el periodo en el que el agua no sea apta para el baño.

La intención es que las nuevas advertencias estén listas antes de que se produzcan más problemas con las aguas residuales, hecho que ocurre cada vez que llueve en Palma, porque la depuradora del Coll d'en Rabassa es muy antigua y no tiene capacidad para tratar todo el líquido. El Ayuntamiento mantuvo una reunión ayer para "introducir como norma este tipo de avisos y buscar una fórmula adecuada con el fin de señalizar el riesgo, bien sea con banderas, carteles o cintas de prohibición", tal como enumeraron desde la empresa municipal Emaya.

"Cambio de hábitos"



Argumentaron que "la demanda ciudadana debido al cambio de hábitos de muchos usuarios" les debe llevar a mejorar el servicio, porque "tiene puntos débiles". "Hemos visto que es un tema que preocupa, ya que cada vez más gente acude a la playa a primera hora de la mañana o última de la tarde, por lo que el protocolo de actuación resulta insuficiente", en palabras de la portavoz de Emaya tras la reunión entre responsables de la empresa pública, el área de Ecología, el servicio de playas y el consistorio palmesano.

El martes por la tarde se cerró al baño la playa de Ciutat Jardí, porque a las 17 horas se rompió una tubería de la depuradora del Coll y las fecales desembocaron en el torrent Gros hasta el arenal. Sin embargo, la bandera roja fue retirada a las 19 horas y no se izó otra vez hasta el miércoles a las 10, lo que provocó la indignación de los primeros bañistas. A las 9,30 había una treintena de personas en el agua. El sábado por la tarde, tras el chaparrón que cayó en la Bahía de Palma, se produjeron nuevos vertidos, pero la bandera roja no ondeó en esta playa ni en Can Pere Antoni –donde también hubo problemas de residuales– hasta el domingo. Además, en las zonas de baño sin socorristas, como el Molinar, no se avisó del vertido hasta el mediodía.

La bandera verde fue izada ayer de nuevo tras los resultados de los análisis de la bacteria E. Coli, que determinaron que el baño está permitido debido a que apenas quedan restos de los vertidos.