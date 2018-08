Los parkings municipales tienen a 1.143 personas en lista de espera

Alquilar una plaza en uno de los aparcamientos de gestión municipal está complicado, por no decir imposible. Entre todos suman una lista de espera de 1.143 personas y en ninguno de ellos hay disponibilidad.

Los vecinos de la recién peatonalizada plaza del Banc de l'Oli reclaman más abonos y a mejor precio para compensar la pérdida de aparcamiento en superficie, pero desde Cort se asegura que no hay disponibilidad. Y las cifras de la lista de espera lo confirman. En todos los aparcamientos de su gestión: Via Roma, Santa Pagesa, Marquès de la Sènia, Manacor, Sa Riera, Comte d'Empúries, El Terreno, Can Alonso, Joan Alcover y Comtat del Rosselló.

El que menos solicitudes pendientes tiene es Vía Roma, con 20, mientras que Santa Pagesa es el que más demanda tiene, con 340 peticiones. Manacor, con 238, y Sa Riera, con 200, también tienen una lista de espera significativa. Los aparcamientos del Parc de la Mar y del Terreno simplemente ya no hacen más abonos, informan desde la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP).

En cuanto a los precios mensuales, las tarifas oscilan desde los 55 euros en Can Alonso a los 160 de Via Roma.

En los aparcamientos municipales hay que encontrar el equilibrio entre las plazas de rotación y las alquiladas o en concesión, indican desde la SMAP. Por ello, la oferta y disponibilidad en cada uno es diferente, no solo por las dimensiones de cada parking, sino por la zona donde está situado.

Actualmente, estos aparcamientos de gestión municipal tienen 1.946 abonados y 857 plazas en concesión. De estas últimas, 13 de El Terreno, 19 de Can Alonso y ocho de Joan Alcover son propiedad de particulares y su venta estuvo vinculada a la construcción de los casales de barrio, recuerdan fuentes municipales. Además, estos aparcamientos están destinados solo a los abonados y propietarios, no hay plazas de rotación.

De acuerdo con los datos facilitados por la SMAP, el aparcamiento con más abonos en vigor es el de Santa Pagesa, con 541, seguido del de Manacor, con 362 y el de Sa Riera, con otros 230.

Mejoras en Antoni Maura



La SMAP ha invertido 129.886 euros en el aparcamiento de Antoni Maura, según informó ayer en una nota. Con ese presupuesto se han reparado paredes, se ha instalado fibra óptica para interconectar los diferentes parkings, se ha mejorado la iluminación y se han revisado las bombas de agua.

El comunicado del Ayuntamiento recuerda que en este aparcamiento "hacía muchos años que no se hacía ninguna actuación, y de ahí la importante inversión que se ha destinado".