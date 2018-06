Denuncian a varios ´rent a car´ por aparcar coches en la calle

La Policía Local de Palma ha denunciado a varias empresas de alquiler de coches por tener 45 vehículos estacionados en la calle sin estar arrendados en la zona de Playa de Palma.

Los agentes llevaron a cabo una inspección durante varios días tras las quejas vecinales por la falta de aparcamiento en las inmediaciones del Palma Aquárium. Tras advertir inicialmente a los rent a car de que infringían la normativa, los policías acabaron levantando las actas, que acarrean sanciones de 90 euros por cada vehículo.

Esta campaña de control se llevó a cabo durante la primera semana de junio en las calles Bergantí, Caravel·la y otras adyacentes, donde existen varias empresas de alquiler de coches.

Los policías comprobaron que en la zona había estacionados varios automóviles de estas compañías que carecían de la pegatina obligatoria para los turismos arrendados, en la que debe constar el número de contrato.

La ordenanza impide aparcar en la vía pública vehículos destinados a la venta, el alquiler o la reparación.

Durante los primeros días, los policías se dirigieron a estas empresas para recordarles que no podían tener esos vehículos estacionados en la calle. Sin embargo, cuando regresaron a la zona al final de la semana, descubrieron que no se habían retirado los automóviles no alquilados.

Los funcionaros acabaron localizando 45 coches aparcados sin contrato de alquiler en vigor, por lo que redactaron sendas denuncias.

Esta práctica está considerada una infracción leve de la ordenanza municipal de Palma y acarrea una sanción de 90 euros por cada turismo detectado, según explicaron ayer fuentes policiales. El estacionamiento de vehículos de alquiler por parte de empresas que se dedican a esta actividad constituye una queja recurrente en la zona turística por parte de los vecinos que ven como cada año es más difícil conseguir un estacionamiento para sus vehículos en la vía pública.

En otras ocasiones también se producen quejas contra talleres de reparación de vehículos que, por falta de espacio en sus instalaciones a menudo aparcan en la calle coches que están en reparación o pendientes de ella.