Cort recomienda más de 200 canciones no sexistas para las fiestas de verano

El ayuntamiento de Palma recomienda un listado de

El área de Igualdad de Cort ha creado un listado de reproducción musical en la plataforma Spotify para ofrecer contenidos "que rompen los estereotipos respecto a la sexualidad, los cuerpos y las relaciones, ofreciendo mensajes alternativos". Con el nombre ´Per unes pestes No i Punt!´, el listado propuesto se puede reproducir en las fiestas estivales organizadas por todo tipo de grupos y entidades en un espacio abierto, ya sea público o privado.

El listado de canciones es:

1. Adiós – Bebe

2. Ain´t Got No – I Got Life – Nina Simone

3. Ain´t Your Mama – Jennifer Lo?pez

4. Algo Esta? Cambiando – Bomba Este?reo

5. Alive – Sia

6. Alma de Cantaora – Amparo Sa?nchez

7. Another Brick in The Wall – Pink Floyd

8. Antepasadas – La Furia

9. Antipatriarca – Ana Tijoux

10. Away Away – Ibeyi

11. ¡Ay Dolores! – Reincidentes

12. Bad Girls – M.I.A.

13. Baila como Hombre – (Me llamo) Sebastia?n

14. Battle Cry – Angel Haze, Sia

15. Bellas – Canteca de Macao

16. A besos – La Flo?r del Otro?

17. Bien Bow – Chocolate Remix (Explicit)

18. Bien Warrior – Miss Bolivia

19. Big Girl (You Are Beautiful) – MIKA

20. Blackout – Las Odio

21. Bombas Violetas – Mafalda

22. Bonbon (English Version) – Era Istrefi

23. Born This Way – Lady Gaga

24. Bounce Your Boobies (A Patriotic Song) – Rusty Warren

25. Boys Wanna Be Her – Peaches

26. Bulletproof – La Roux

27. C´mon Let´s Go – Girlschool

28. Caderas – Bomba Este?reo

29. Camins (Remix) – Zoo, Obrint Pas, Oques Grasses

30. Cavallers – La Gossa Sorda

31. Celebrity Skin – Hole

32. City Grrrl – CSS, Ssion (Explicit)

33. Cómo me gusta a mi? – Chocolate Remix (Explicit)

34. Con Tol Deskaro – Tremenda Jauri?a

35. Contigo – La Otra

36. Corazón No?mada – Kontra, Rebeca Lane

37. Cuentos Chinos – Vanexxa

38. Dancing On My Own – Robyn

39. Dancing with Myself – The Donnas

40. Deeses – Pupil?les

41. Dj Bicha – Las Bistecs (Explicit)

42. Do It Again – Ro?yksopp & Robyn

43. Do It Like a Dude – Jessie J (Explicit)

44. Dog Days Are Over – Florence + The Machine

45. Don´t Call Me Babe – Shampoo

46. Dona d´Aigua – La Gossa Sorda

47. Dona Rebel?la´t – Skaparapid

48. Dones – Tesa

49. El Piropo – BIFE (Explicit)

50. El Respeguetón – Carles Sanchez, Arkano

51. Ella – Bebe

52. En Guerra – Mafalda

53. En un Somni Estrany – Pau Vallve?

54. Entérate – Ximbo

55. Escriban más canciones – Jarabe de Palo

56. Esta Noche – Tremenda Jauría

57. Este Cuerpo Es Mío – Rebeca Lane

58. Estima´t – Pupil·les

59. Express Yourself – Madonna

60. Feling Good – Nina Simone

61. Feling Good – Muse

62. Fiesta en el Infierno – Fangoria

63. Firework – Katy Perry

64. ***Flawless – Beyoncé, Chimamanda Ngozi Adichie (Explicit)

65. Formation – Boom Boxx (Explicit)

66. Free – UnchainD

67. Freedom – Iseo & Dodosound

68. Fuck You – Lily Allen (Explicit)

69. Fucking Vagina – The Mamzelles (Explicit)

70. Fuego – Bomba Este?reo

71. Fuerte como Leona – Jezzy P, La Torita

72. The Future is Female – Madame Ghandi

73. Girasoles – Rozalén

74. Girls Just Want to Have Fun – Cyndi Lauper

75. Gorda – Krudas Cubensi

76. The Greatest – Sia, Kendrick Lamar

77. Guerreras Unidas – Mc Anarkia

78. Hard Out Here – Lily Allen (Explicit)

79. Heavy Cross – Gossip

80. Hipersexualidad – Virginia Rodrigo

81. Hollaback Girl – Gwen Stefani (Explicit)

82. I Don´t Need You – Freedonia

83. I Follow Rivers – The Magician Remix – Lykke Li, The Magician

84. I Kissed a Girl – Katy Perry

85. Itu,Soltu–ElDiluvi

86. I Will Survive – Gloria Gaynor

87. I Wonder – The Him, LissA

88. I´m Not Your Toy – La Roux

89. I´m So Excited – Le Tigre

90. IDGAF – Dua Lipa (Explicit)

91. Independent Women – Destiny´s Child

92. It Takes More – Bloodshy Main Mix – Ms. Dynamite

93. It´s a Beatiful Day – Michael Buble?

94. Just a Girl – No Doubt

95. Just Because I´m a Woman – Dolly Parton

96. Kalemba (Wegue Wegue) – Buraka Som Sistema

97. Kozmic Blues – Janis Joplin

98. L´Última Volta – La Gossa Sorda

99. La Dona que Miraba la Tele – The Mamzelles

100. La Gozadera – Gente de Zona, Marc Anthony

101. La Khaleesi – Tesa

102. La Liberación – CSS

103. La Llorona – Mafalda, Sara Hebe

104. La Mestra – ZOO

105. La Puerta Violeta – Rozalén

106. La que ta Buena Soy Yo – La Insuperable

107. La Revolución Sexual – La Casa Azul

108. La Tierra de los Hombres – The Mamzelles

109. Ladies First – Queen Latifa, Monie Love

110. Las Histéricas – Jesusa Rodríguez

111. Las que se Ponen Bien la Falda – María José, Ivy Queen

112. Leggins & Latex – Ascense Furore

113. Les Criades – Roba Estesa

114. Let´s Start a Revolution – Systraskap

115. Let´s Tals About Sex – Salt–N–Pepa

116. Liberty Walk – Miley Cyrus

117. Libre, Atrevida y Loca – Rebeca Lane, Miss Bolivia, Ali Gua Gua

118. Lisístrata – Gata Cattana

119. Lligar no e?s lo Teu – Suu

120. Lo Malo – Aitana, Ana Guerra

121. Loca – Miss Bolivia

122. Love Myself – Hailee Steinfeld

123. Malo – Bebe (Explicit)

124. Man! I Feel Like a Woman – Shania Twain

125. Me Too – Megan Trainor

126. Mean What I Mean – AlunaGeorge, Leikeli47 (Explicit)

127. Menea – Miss Bolivia, Shazalakazoo

128. Menstruatango – Sofi?a Viola

129. Mi Cuerpo es Mi?o – Krudas Cubensi

130. Mi Vida – Jezzy P

131. Mientes – Kumbia Queers

132. Modern Girl – Sleater–Kinney

133. Move in the Right Direction – Gossip

134. Muevan las Cachas – Chocolate Remix

135. Mujer Inconveniente – Jesusa Rodri?guez

136. Mujer tu Poder – Lengualerta

137. Muslona – LaPili, Beauty Brain

138. Nah Neh Nah – Vaya con Dios

139. Nanai – Mala Rodríguez (Explicit)

140. Need My Self – Empress Of

141. Never Been Better – Olly Murs

142. Never Give Up – Sia

143. Ni Encerradas ni con Miedos – Rebeca Lane

144. Ni una Menos – Chocolate Remix

145. NO – Megan Trainor

146. No Controles – Flans

147. No Darás Nunca la Talla – La Flör del Otrö

148. No es No – Penadas por la Ley

149. No hi ha Ningu? (que balle com tu) – El Diluvi, Pau Barbera? 150. No Le Grites – Los Suaves

151. No Man is Big Enough for My Arms – Ibeyi

152. No Srucbs – TLC

153. Nobody´s Baby – Sharon Jones & The Dap–Kings

154. Nobody´s Wife – Anouk

155. None Of Your Business – Salt–N–Pepa

156. Nos Deseo – Tremenda Jauri?a

157. Nothing´s Forever – D´Valentina

158. Oceanes – Clara Peya

159. One Shot, 6: Chulo – Mad Muasel

160. Over the Edge – Belako

161. Pao Pao Pao – Vendetta

162. Pelo Suelto – Gloria Trevi

163. Plumofobia – Yogurinha Borova

164. Poderosa – Lara Sajen

165. Poderosxs – Crudas Cubensi (Explicit)

166. Privilegios Masculinos – Viruta FTM

167. Q.U.E.E.N. – Janelle Mona?e, Eryk Badu

168. Que Grande Ser Mujer – Arianna Puello

169. Que No, Que No – Las Taradas

170. A Quién le Importa – Alaska y Dinarama

171. Quien Manda – Mala Rodríguez, Shota

172. Quiero Sentirme Iluminada – La Kinky Beat (Explicit) 173. Quiero Ser Libre – La Basu

174. Rap for Rejection – Nate Nash (Explicit)

175. Rebel Girl – Bikini Kill

176. Recuperar mi Vida – Mafalda 177. Reina de la Calle – Orishas 178. Reinas – King Jedet, Ms Nina 179. Reinas – Suu

180. Render Me Numb – Belako

181. Respect – Aretha Franklin

182. Respirar – La Gossa Sorda

183. Rimapaxa Western – The Mamzelles 184. Roar – Katy Perry

185. Rompiendo Esquemas – Audry Funk, Dj Kaizen 186. Roxanne – The Police

187. Ruder Than You – The Bodysnatchers

188. Rumba del Adiós – Ojos de Brujo

189. Run the World (Girls) – Beyonce 190. Sacar la Voz – Ana Tijoux

191. Salvaje – Fuel Fandango

192. Save Me – Mamzelles

193. Sen?ora – La Flo?r del Otro?, La Bambula 194. Sexual Revolution – Macy Gray

195. Shame On You – Indigo Girls

196. Shock – Ana Tijoux

197. Shut Up and Let Me Go – The Ting Tings 198. Sin Fin – Tremenda Jauri?a

199. Since When Are You Gay? – Childbirth 200. Sinnerman – Nina Simone

201. Sintiendo – Bomba Este?reo

202. Sisters Are Doin´ it for Themselves – Eurythmics 203. Sisters O Sisters – Le Tigre, Yoko Ono

204. So What – P!nk (Explicit)

205. Sobrevivire? – Mo?nica Naranjo

206. Somos Viento – Amparanoia, DePedro

207. Soy lo que Soy – Rebeca Lane, La Furia

208. Soy Yo – Bomba Este?reo

209. Stand Up – Mike Tompkins

210. Standing in the Way of Control – Gossip

211. Strange – LP

212. Super Superficial – The Mamzelles

213. Survivor – Destiny´s Child

214. Survivor – L.E.J.

215. Take It Off – The Donnas

216. Te prometo – La Otra

217. Telephone – Lady Gaga, Beyonce?

218. Tendresa Insubmisa – El Diluvi

219. That´s Not My Name – The Ting Tings

220. These Boots Are Made For Walkin´ – Nancy Sinatra 221. Tightrope – Janelle Mona?e, Big Boi

222. Titanium – David Guetta, Sia

223. Todos me Miran – Gloria Trevi

224. Tomate el Palo – Miss Bolivia

225. Tu Cintura Sin Censura – Rebeca Lane

226. Tu? no Eres mi Papi – Tremenda Jauri?a

227. Unstoppable – Sia

228. Vamos Juntas – Crudas Cubensi (Explicit)

229. Vamos Sobradas – Tremenda Jauri?a

230. Vell Record – El Diluvi

231. Violencia Machista – Ska–P

232. Vivas – Mueveloreina

233. Vivir sin Miedo – Buika

234. Viz – Le Tigre

235. Voy a Aterrizar – Nosotra?sh

236. Wannabe – Spice Girls

237. Wicked girls are Happy Ladies – Agoraphobia

238. Wings – Little Mix

239. Woman – Neneh Cherry

240. Wonder Woman – Lion Babe

241. Ya he Bajado la Guardia – Sen?ora Tsunami

242. Ya no – Canteca de Macao

243. Yo – Aterciopelados

244. Yo Marco el Minuto – Mala Rodri?guez (Explicit) 245. Yo no Soy Esa – Mari Trini

246. Yo Quiero Bailar – Ivy Queen (Explicit)

247. You Don´t Own Me – Lesley Gore

248. You Know What I Mean – Amparanoia