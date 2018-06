Los artesanos acusan a Noguera de permitir la "economía sumergida"

, presidenta del, organización integrada dentro de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem), ha acusado al alcalde de Palma de

"Respeto por nuestro espacio los días de mercado", "Politicos Regularización venta ambulante Ilegal ¡Ya!" son algunas de las quejas que los artesanos han expuesto en unas pancartas en sus puestos este jueves.

La presencia de vendedores de top manta, pero también de otros artistas que se instalan en s'Hort del Rei, sin pagar la tasa correspondiente, y que pueden llegar a ser hasta 200, según Oliver, conlleva pérdidas de hasta el 50% en comparación con otros años, ha explicado la presidenta de los artesanos.

"La del año pasado fue una temporada horrorosa. Desde que empiezan a venir, nuestra caja empieza a bajar", ha denunciado Oliver sobre la competencia desleal que supone la presencia de estos artistas y vendedores y que exigen quede prohibida con una nueva ordenanza.

Oliver ha acusado directamente a Antoni Noguera, alcalde de Palma, de conocer y permitir esta situación, a la que, según dice, se suman cada vez más personas: "Gente que hace mercados en otros sitios, se ponen a vender aquí. Gente que estaba asegurada en la Seguridad Social se ha dado de baja, porque le es más rentable. Aquí como no dicen nada, no tienes porqué pagar seguro. El alcalde nos promete que lo arreglará, pero no se arregla y cada día hay más".

El Gremio de Oficios Artesanos y Artistas se queja de que sus gastos fijos ascienden a 500 euros mensuales, cifra que no varía pese a que sus ventas han bajado debido a la competencia desleal, ya que cuando los turistas llegan a su emplazamiento han pasado por "60 o 70" puestos de venta.