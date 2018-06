Cort reduce a la mitad la edificabilidad prevista en Natzaret

El Ayuntamiento de Palma va a reducir a la mitad la edificabilidad prevista en los dos solares propiedad de laaún no construidos y en los que se permite levantar dos nuevos edificios para viviendas.

El Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Terreno que afecta al ámbito de Natzaret reduce en 3.000 metros cuadrados la edificablidad permitida hasta ahora, de tal forma que un edificio que podía tener seis alturas se reduce a tres, al igual que otro de cuatro alturas, que se quedará también con tres, más acorde con las construcciones existentes en Joan Miró.

En la gerencia de Urbanismo celebrada esta mañana se han informado las cuatro alegaciones presentadas a la aprobación inicial de la modificación del PERI y la propuesta se traslada a la junta de gobierno, paso previo para su aprobación definitiva en el pleno de este mes de junio.

Otra modificación introducida en relación al proyecto aprobado inicialmente consiste en al incorporación de un equipamiento de propiedad municipal de unos 300 metros cuadrados al futuro acceso que comunicará la calle Joan Miró con el paseo Marítimo con el fin de hacerlo accesible a personas con movilidad reducidad.

Los jardines de Natzatet, al igual que los terrenos y .la primera edificación que ocupó la discoteca Pachá continúan protegidos como Bien de Interés cultural. La Fundació Natzaret ha solicitado el cambio de uso de la antigua discoteca para poder destinar su primitivo local, una vez que se hayan demolido todos los añadidos ejecutados sin licencia, a restaurante.

Esta solicitud aún no ha sido atendida ya que no es objeto de esta modificación urbanística. Al margen de este cambio de uso, el gerente de Urbanismo de Cort, Joan Riera, ha manifestado que no se ha recibido ninguna otra por parte de la Fundació, propietaria de los terrenos.