La televisión alemana se hace eco del "agua sucia" de las playas de Palma

Cuando llueve copiosamente, las", dice la narradora. El programaha dedicado siete minutos a analizar qué ocurre con el mar de la bahía.

A través de entrevistas con activistas como Juan Poyatos y Aina Barceló, con declaraciones de la regidora de Medio Ambiente Neus Truyol, con el biólogo Jordi Lalucat, también recogen a pie de playa testimonios de los turistas alemanes. Algunos confirman su sorpresa al llegar a Can Pere Antoni: "Nos dimos cuenta que huele y que el agua está marroncita", dice una. Otro confía en que "la Administración avisará, o debería, si las aguas están mal. Si con el aviso, uno decide bañarse es su responsabilidad".

Los ecologistas, activistas y ciudadanos llevan todo el año denunciando que si no se toman medidas urgentes, el mar va a seguir contaminándose. La actual depuradora es vieja y se ha quedado pequeña para absorver una población mayor a la que añadir a los turistas. "Al llover la depuradora no puede recibir todo el agua y por desgracia tenemos que enviar parte de las aguas residuales al mar", admite ante la televisión alemana Neus Truyol.

Al mismo tiempo responsabiliza al Gobierno central "porque llevamos años pidiendo a Madrid una nueva depuradora pero solo tiene intereses turísticos pero no por la depuradora", se queja la concejala de Medio Ambiente.

Por su parte, Aina Pastor conduce a los autores del reportaje por la orilla de Can Pere Antoni. Les muestra las toallitas que "del inodoro acaban en el mar o en las rocas y escolleras", y les enseña los emisarios. Ella no cree que "la Administración vaya a cambiar".

Poyatos recoge la muestra de agua de la bahía y la lleva al biólogo Jordi Lalucat. "Hay indicios de agua contaminada del pasado pero si miras el agua del emisario es como bañarse en la depuradora", ironiza.