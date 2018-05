El PP anima al PSOE a votar con ellos la ordenanza cívica

La portavoz del PP en Cort, Marga Durán, emplaza al PSOE a que sea "valiente" y apruebe con la oposición la modificación de la ordenanza del uso cívico del espacio público, conocida como antibotellón, para que incluya la regulación de la venta ambulante, el trile y la prostitución. Durán afirmó: "Los socialistas saben que se la vamos a aprobar", y culpó a Podemos y Més de no disponer aún "ni del borrador" de la ordenanza. Durán denunció además que "no se están aplicando en la Platja de Palma " las ordenanzas en vigor, con las que se podrían combatir la venta ambulante ilegal y los ruidos; y afirmó que los vecinos, empresarios y entidades de la zona dicen que "desde abril no se ha puesto por parte de la Policía Local ninguna sanción por la venta ambulante ilegal". Ello ha provocado un "efecto llamada" y "nunca había habido tantos vendedores ilegales en mayo".