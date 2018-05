Armengol evita rechazar la urbanización de Son Bordoy

Elevita despejar por ahora el futuro de lacon la construcción de. Lejos de rechazar el proyecto, ni la presidenta,, ni el conseller de Territorio,, aclararon ayer su postura al ser preguntados por la urbanización en el pleno del Parlament. La presidenta se limitó a decir que "se valorará" cuando éste llegue al Govern y que lo harádel barrio.

"El barrio del Molinar ha sido ejemplar. Sus vecinos consiguieron parar la amenaza del megapuerto y ahora tenemos la alarma de una urbanización con la misma población que el barrio de Génova y lleno de dudas y sombras", señaló el diputado de Podemos, Carlos Saura, encargado ayer de preguntar al conseller de Territorio si el Govern planea paralizar el proyecto de Son Bordoy. En su respuesta, Pons se limitó a repasar la tramitación, desde que se aprobara por unanimidad en el Parlament la ley de reserva de suelo hasta el último trámite con el informe favorable en el Ayuntamiento de Palma, y el diputado de Podemos tuvo que insistir: "Le he pedido si lo pararía y no me ha contestado", le reprochó Saura, que recordó que su formación y los vecinos quieren paralizarlo y que "si depende del Govern, lo que debería hacer es no aprobar la urbanización de Son Bordoy".

"Cuando llegue al Govern se analizará el proyecto teniendo en cuenta la situación actual", se limitó a responder el conseller del PSIB. Pons insistió en el repaso a la tramitación para acabar destacando que "todo el que ha gobernado ha impulsado el proyecto".

En la misma línea que el conseller de Territorio, respondió también Armengol a la diputada expulsada de Podemos, Xelo Huertas. La presidenta se limitó a decir que "cuando llegue al Govern se valorará, como siempre hacemos, teniendo en cuenta el interés general". Armengol señaló que "Son Bordoy se aprobó la pasada legislatura con Bauzá, Isern y Company de conseller". Sobre las acusaciones del grupo ecologista GOB, por las que también le pidió Huertas, Armengol volvió a decir, como ya hizo la pasada semana, que "la historia de Balears no se entendería sin el GOB, pero sus afirmaciones sobre mi partido son falsas", zanjó la presidenta.