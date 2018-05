Patrimonio debatirá sobre el aparcamiento de la Llotja

El departamento de Patrimonio deltiene previsto tratar el proyecto delen una reunión la próxima semana. Mientras, la Associació per a la Revitalització dels Centres Antics () yexigen alque justifique la necesidad de este futuro estacionamiento.

Según ha podido saber este diario, Patrimonio abordará la cuestión del aparcamiento y sus posibles consecuencias, después de que arquitectos y entidades ciudadanas alertaran del daño que podrían causar las vibraciones y las propias obras en la Llotja y en otros elementos patrimoniales.

ARCA y Palma XXI denunciaron ayer que, tras una semana desde su petición, aún no han recibido ningún informe por parte de Movilidad. "Se podría dar la circunstancia de que no existiera", apuntaron las dos entidades en un comunicado. Estas asociaciones consideran que no hay "ningún argumento serio para hacer un aparcamiento ante la Llotja". Hace una semana, estas asociaciones, junto con varias formadas por arquitectos, ya mostraron en un manifiesto su rechazo a este proyecto impulsado por la Autoridad Portuaria de Balears (APB).

"Es un engaño hacer creer, como dicen desde la Autoridad Portuaria y desde Cort, que el aparcamiento se quiere hacer para ocultar bajo tierra los coches que hay ahora en superficie y que en su lugar se hará una zona verde", añadieron sobre el proyecto, en fase de concurso para su adjudicación. "Lo plantean como si casi fuera gratuito y altruista destruir un trozo del puerto de Palma justo ante la Llotja. Evidentemente, si se presenta alguna empresa a la construcción de este aparcamiento será para hacer negocio y mientras más coches pueda llevar, mejor. No se trata de meter solo un centenar que hay ahora en superficie", añadieron.