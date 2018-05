La empresa municipal denuncia a dueños de 52 solares por acumular residuos

Emaya ha abierto expediente a los propietarios de 52 solares por la acumulación de escombros y basura durante este año. Desde enero y hasta mitad de este mes de mayo, también ha levantado acta contra 283 particulares y 252 empresas.

Emaya está tramitando 52 denuncias contra los dueños de diferentes solares que no han cumplido con los requerimientos para que limpien su propiedad. Las denuncias de los inspectores se trasladan al departamento de Ecología y si, tras insistir, no se ha limpiado, entonces la denuncia ya se traslada al juzgado, indica Lluís Amengual, responsable del área de Inspección de Emaya. De forma subsidiaria, la empresa municipal se encarga de limpiar el solar denunciado, en caso de que haya quejas, residuos peligrosos o no se haya localizado al propietario. La factura por este trabajo siempre se le reclama luego al titular del solar.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, se han registrado cinco denuncias más en 2018.

"Nos ayuda mucho que alguien denuncia a través de las redes sociales", comenta Amengual sobre este tipo de denuncias.

Actas levantadas



Desde enero, los controladores ambientales han abierto 535 expedientes por inclumplir la ordenanza de limpieza. Un total de 38 de estas actas tienen que ver con el abandono de trastos en la calle, fuera del horario previsto; otras 64 actas han estado motivadas por ensuciar la vía pública. Otras 403 por diversos incumplimientos en relación con la recogida de residuos. Por dejar sacos de escombros, abrieron 15 expedientes, los mismos que por otros motivos sin especificar.

Estas cifras se resumen en que un total de 283 personas y 252 empresas han sido denunciadas. Los totales del año pasado fueron 934 particulares y 728 empresas, con un total de 1.662 actas de denuncia.

En estos meses de 2018 sí se ha producido un descenso en la cantidad de escombros retirados de la vía pública, con 256 toneladas, frente a las 379,33 del mismo periodo de 2017. Y ya en el ejercicio anterior se experimentó una reducción del 50% respecto a 2016, recalca Amengual. El técnico en medio ambiente lo achaca a la mayor utilización de los puntos verdes, como el del polígono de Son Castelló, para depositar este tipo de material.

Sí se ha experimentado un incremento considerable en los escombros retirados de solares municipales. Comparado con el primer semestre de 2017, en que se eliminaron 16 toneladas, entre enero y mayo, Emaya ha eliminado 238 toneladas de residuos. Esta gran diferencia se debe a que en este año se han limpiado solares históricos que desde hacía mucho tiempo estaban abandonados.

A principios de año, se retiraron 14 toneladas de fibrocemento en tres solares municipales, situados en la calle Mar Jónica, en las Meravelles, en el camino de Son Reus y en otra limpieza realizada en es Carnatge.

Es Carnatge es uno de los solares donde Emaya ha actuado más. El pasado otoño emprendió una campaña de limpieza para retirar vertederos ilegales que incluso permanecían ocultos tras varias décadas acumulando residuos.