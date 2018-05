xisco alario

20.05.2018

Fotos corrientes Xisco Alario

Me asombre encontrarme rincones de la ciudad que, o no había visto, o simplemente no había reparado en ellos, sobre todo cuando me encuentro una imagen de la catedral que no encontrarías en postales y puedes ver el contraste de Palma turística y la Palma de barrio.