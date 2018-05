Autoridad Portuaria construirá el aparcamiento subterráneo pese a las críticas

El presidente de la Autoridad Portuaria de Balears,, ha afirmado que el futuro, pese al rechazo de arquitectos y entidades como ARCA y Palma XXI

"ARCA y los arquitectos con los que hacemos un gran trabajo en muchas cuestiones, tienen un planteamiento, el mundo empresarial tiene otro. Lo que nosotros tenemos que hacer, una vez que lanzamos esta licitación, que fue pública y no hubo ninguna alegación, pues es llegar hasta el final del proceso que prevé la ley", ha declarado Gual de Torrella.

El presidente de la APB ha reiterado que construir un aparcamiento subterráneo es "una buena solución" y no contempla su modificación. "El hecho es que hay un concurso, que dentro de mes y medio acaba el plazo de presentación de ofertas y veremos quién se presenta. Podría no presentarse nadie, porque no es fácil, es una obra que se hace en un terreno de relleno", ha añadido Gual de Torrella.