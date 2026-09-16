Desamparo, colapso y discriminación en los vestuarios femeninos del Palau Municipal d’Esports Son Moix

Las abajo firmantes, usuarias, abonadas y afectadas de las instalaciones del Polideportivo Municipal Son Moix, nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Palma para manifestar nuestra profunda indignación, hartazgo y decepción ante la insostenible situación en la que nos encontramos desde hace más de un año y necesitamos ponerlo en su conocimiento.

Desde abril de 2025, los vestuarios y duchas femeninos de la tercera planta permanecen completamente averiados y fuera de servicio.

En contraste directo con este abandono, los vestuarios masculinos ubicados en la misma planta —pared con pared— fueron reformados durante el pasado verano. Esta disparidad en los tiempos de actuación no solo resulta incomprensible, sino que genera una evidente situación de desigualdad que nos afecta exclusivamente a las usuarias.

Como solución temporal —que ya se prolonga de manera injustificable—, se nos obliga a desplazarnos a los vestuarios de la planta baja. Estas instalaciones cuentan con un cartel informativo que especifica explícitamente su uso exclusivo para los usuarios de la piscina y gimnasia rítmica. Como consecuencia directa de esta acumulación de servicios en un único espacio, el vestuario se encuentra sistemáticamente colapsado por las tardes, coincidiendo de lleno con el horario de las actividades dirigidas a las que asistimos. El hacinamiento, la falta de espacio y las deficientes condiciones para cambiarnos o ducharnos con dignidad vulneran por completo la calidad del servicio por el que pagamos religiosamente nuestras cuotas.

Resulta especialmente hiriente y paradójico observar cómo esta administración despliega una campaña a bombo y platillo para conmemorar el 50 aniversario de la inauguración del polideportivo municipal, vanagloriándose de la historia del recinto y organizando actividades extraordinarias. Nos parece una falta de respeto institucional y una tremenda hipocresía que se inviertan recursos, publicidad y esfuerzos en celebrar las cinco décadas de la instalación mientras se ignora de forma sistemática una necesidad básica y un derecho de sus abonadas desde hace casi año y medio.

No solicitamos ningún privilegio; exigimos el cumplimiento del servicio público y de calidad al que tenemos derecho como ciudadanas y pagadoras. Por todo ello, SOLICITAMOS:

1. La reparación inmediata y sin más dilaciones de los vestuarios y duchas femeninos de la tercera planta.

2. Una explicación formal por escrito que justifique el motivo de este agravio comparativo respecto a las instalaciones masculinas.

3. El establecimiento de una solución organizativa provisional y digna que mitigue el colapso diario en las horas de tarde mientras duren las obras.

4. La bonificación o compensación económica proporcional en nuestras cuotas de abono por el tiempo en que se nos ha privado del uso correcto e higiénico de los servicios contratados.

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Esperamos una respuesta inmediata y acciones visibles que solucionen esta situación.