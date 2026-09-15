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A Félix de Casa March

Imagen del Palacio March.

Imagen del Palacio March. / DMA

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Félix Marqués Roldán

Palma

En aquellos años de la posguerra, los mallorquines eran tan pobres que nacían donde podían; a él le tocó nacer en Madrid. Y, en cuanto pudo, no tardó en hacer las maletas y acudir a la tierra que le vio vivir, que le vio envejecer y que le ha visto morir.

En una época de nombre y dos apellidos, a mi padre se le conoció por el mal nom de «Félix de Casa March».

Toda su vida fue Marqués y vivió en «su palacio», ese del que disfrutaba tanto al enseñarlo a las visitas, orgulloso de sentirlo como algo suyo. Porque, durante años, él, mi madre Ana y ese maravilloso edificio fueron un matrimonio de tres.

Su figura, a sus puertas, formó parte de la identidad de la calle Conquistador, 13, durante las décadas de los 70, 80 y 90; de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza; de los conciertos de música clásica en el salón Sert; de las conversaciones de Son Galcerán; pero, sobre todo, del día a día en el que se ganó el aprecio de todos los que le trataron, ya fueran celebridades o personas de a pie.

Persona hospitalaria, conversadora, bromista, generosa, de hacer amigos, de entregarse al deber, de ética y moralidad intachables, vino a este mundo a hacer de él un sitio mejor para los demás.

¡Dios, qué vacío me dejas! Toda una época se va contigo.

Recordaré tantas cosas... Subir de tu mano al autobús a Illetes de Salma, el duro que me dabas al ir al colegio, la cerveza en Ca s'Andritxol, los domingos en el Bar Pesquero, las pelis en el cine Born y las cien mil preocupaciones que te di por quererme y protegerme tanto durante toda tu vida.

Para mí, Félix de Casa March era simplemente «papá», un ejemplo, un ser bueno que me acompañó toda la vida y que me lo dio todo. Espero de corazón que los que aquí seguimos sepamos estar a tu altura.

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Descansa, papá, y, como decía la canción de tu admirado Antonio Machín, Espérame en el cielo.

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