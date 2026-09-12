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Els dels barracons

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Bernat Morey Colomar

Santa Eugènia

Brillant la comparació de Maties Vallés dels barracons de Ceuta amb els barracons escolars de Mallorca. Els nins ceutís veuran els migrants tancats com a dimonis mentre els seus pares criden PS- HDP ben tranquils. Un nin normal allà ja veu be on és el dimoni. No és pels barracons. I per aquí si no vas a la Concertada prest et tocarà anar en barracó. Molt de talent se perd per dintre barracons socials. Molts d’alumnes que podrien ser músics, atletes, escriptors o dibuixants faran feines mal pagades i avorrides molt per sota la seva vàlua.

Els sòtils de vidre dels Señoritos i que Vera encara incrementa (és vera o no és vera?) no els deixarà progressar. Tot prepara un gran viver de frustrats, amargats, gatons i drogats de truc i tango de machirulo culebron votanta i governanta de Vox. De feixistes als que sols els queda la violència per arribar on creuen o saben que se mereixen. PP-Vox pensa utilitzar aquesta carne de cañón per armar puchezazos i cops d'Estat com el del 36 i com fa sempre per seguir de Señoritos ? Idò pot ser erren. Una vegada amollats els canells de barracó pot ser els massacraran també a ells. Qui juga amb foc se crema.

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