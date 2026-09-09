¿El gobierno municipal que tenemos es realmente el que queremos?

Llevo varios meses intentando algo que, en principio, no debería resultar complicado: conocer qué se ha autorizado y cómo se ha controlado administrativamente una obra que se está ejecutando junto a mi vivienda, en la iglesia de Son Dameto.

No pretendo paralizar las obras, ni cuestionar que se lleven a cabo, ni entrar en una discusión con quienes las ejecutan. Simplemente quiero conocer el expediente administrativo y comprobar si lo que se está construyendo se corresponde con el proyecto, la licencia y las posibles modificaciones autorizadas.

El 21 de abril de 2026 solicité al Ayuntamiento de Palma acceso y copia del expediente urbanístico relativo a la construcción de la iglesia de Son Dameto. La solicitud dio lugar al expediente 1483878R.

Pasaron las semanas sin recibir documentación ni resolución. El 8 de junio tuve que presentar una nueva instancia solicitando expresamente que se dictara resolución. En ella dejé constancia de que el expediente continuaba figurando «En tramitación», sin resolución, sin documentación facilitada y sin que se me hubiera comunicado una ampliación del plazo.

Al día siguiente, el 9 de junio, volví a aportar información y fotografías. Había cuestiones de la obra que quería comprobar: una importante estructura metálica, la apertura de la calzada y la acera para una canalización, maquinaria ocupando la vía pública y otras actuaciones que podían observarse directamente desde mi vivienda.

Mi intención era sencilla: poder comparar el proyecto aprobado con las posibles modificaciones autorizadas, la licencia y las actuaciones de control e inspección municipal.

El 5 de julio presenté además una denuncia formal por el uso reiterado e inadecuado del pavimento y del arbolado público durante las obras. La denuncia quedó registrada con el número 104458/2026 y fue acompañada de documentación.

Finalmente, el 23 de julio recibí respuesta del Ayuntamiento.

Y aquí es donde empieza, para mí, lo más sorprendente.

El propio Ayuntamiento me indicó que, puesto que manifestaba resultar afectado por las obras, debía solicitar el reconocimiento de mi condición de interesado en el expediente 1318659X. También me explicó que, una vez reconocida dicha condición, podría acceder al expediente conforme a la Ley 39/2015.

Así lo hice.

Ese mismo 23 de julio presenté formalmente la solicitud de reconocimiento como interesado y solicité el acceso íntegro al expediente: proyecto, licencias, informes, inspecciones, resoluciones, posibles modificaciones y demás documentación administrativa relacionada con las obras.

Y hay un detalle de la respuesta municipal que me parece especialmente significativo: se señalaba que, una vez reconocida mi condición de interesado, el Departamento de Obras y Calidad de la Edificación facilitaría previsiblemente el acceso al expediente en el plazo de dos días hábiles desde la resolución favorable de la solicitud.

Hoy, 7 de septiembre, las obras están prácticamente terminadas.

Y sigo sin conocer el contenido del expediente.

No estoy afirmando que exista ninguna irregularidad en las obras. Precisamente quiero poder comprobarlo documentalmente antes de afirmar nada.

Lo que me pregunto es si esta es la Administración que queremos.

Una Administración a la que un ciudadano solicita información en abril, vuelve a reclamar una resolución en junio, aporta fotografías, presenta una denuncia formal, sigue las indicaciones que el propio Ayuntamiento le da y solicita finalmente ser reconocido como interesado… pero llega prácticamente al final de las obras sin haber podido consultar todavía el expediente que lleva meses intentando conocer.

Quizá el problema no sea solamente mi caso.

Quizá la verdadera pregunta sea mucho más sencilla:

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