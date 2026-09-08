Celestí
Honorat Domènech Ferrer
Aquests dies els diaris han parlat, a conseqüència de la seva defunció, de la brillant carrera política de Celestí Alomar en el PSOE i del seu decidit i coratjós impuls de l'ecotaxa. Però s'ha deixat de banda la seva història anterior, que és la que justament vaig conèixer.
A finals del 1975, en ple franquisme i clandestinitat ,es va celebrar una reunió d'una vintena de persones a un pis de la Plaça Hornabeque, propietat d'un jove metge. Es tractava de decidir si el PCE i el PSP de'n Tierno Galván a Mallorca s'havien d'unir per formar un nou partit d'esquerres i nacionalista.
Hi havia gent dels dos partits i en representació del PCE hi varen assistir, crec recordar, en Tarabini, en Celestí i n'Albert Saoner, el brillant professor de filosofia de la UIB. Record que la discussió la varen dur en Tarabini i en Saoner, i va assolir una tal altura que els altres, o almenys jo, assistíem al debat bocabadats i sense entendre res.
Al final en Tarabini i n'Alomar passaren al nou partit, el Partit Socialista de les Illes, PSI i Saoner es quedà en el PCE, i supòs que d'això anava la per mi incomprensible discussió.Després, una vegada comprovat que dins el camp socialdemòcrata no quedava més que una organització d'important pes electoral, el PSOE, tots dos passaren a aquest partit.
Amb tot això un servidor, que també s'havia passat al PSI, vaig ser detingut i processat pel Tribunal d'Ordre Públic,el famós, temut i odiat TOP, i una vegada arribada l'Amnistia vaig trobar que ja en tenia prou i em vaig retirar definitivament de la política, i vaig seguir, només de lluny i parcialment, la trajectòria d'en Celestí que els articulistes tan bé han sabut evocar, però que per mi em resultava ja molt estranya, i l'anterior, i oblidada, en canvi, molt pròxima.
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