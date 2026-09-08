Opinión
Esther Cifre Magraner
Carta oberta a l'Ajuntament de Valldemossa: Fins quan hi haurà aigua?
Benvolgut Ajuntament:
Estic molt preocupada per l’extrema sequera que estam vivint. Mai havia vist eixugar-se la font de na Búger. Sé que a Valldemossa depenem de l’aigua dels pous. No és com el temps dels Cartoixos que vivien només de l’aigua de pluja i de les fonts. Llavors sabien el que era la sostenibilitat. Tant plovia, tant es gastava. Avui dia, que s’ha progressat en tantes coses, en gestió de l’aigua som uns vertaders caps buits. Quan veim que un pou s’asseca en feim un de més profund i tira milles. No som conscients que estam sobreexplotant els aqüífers, que cada any cauen a nivells més baixos. Les dessaladores no són a les muntanyes, surten molt cares i contaminen quan tiren la salmorra a la mar. No hauríem de dependre d’elles en el futur, ja hem vist com les bombardegen al Golf Pèrsic.. Crec que és urgent que es prenguin totes les mesures d’estalvi possibles. I en comptes d’estalviar, gastam de més.
El 6 d’agost aquest Ajuntament treu un comunicat que diu que que han revisat els nivells d’aigua i que han trobat un consum especialment elevat del que és habitual per aquestes dates. I fan una crida a la responsabilitat, recomanant 8 mesures d’estalvi que citaré per recordar i perquè hi estic d’acord clar, però que no basten: revisar aixetes, sanitaris, que no perdin i instal.lar airejadors, fer un reg eficient, no netejar cotxes amb manguera, dutxar-se en lloc de banyar-se, no rentar els plats amb l’aixeta oberta, netejar llençols i tovalloles només quan sigui necessari, reutilitzar aigua d’aparells d’aire acondicionat, deshumidificadors o assecadores (jo afegiria de la dutxa, per tirar al wàter, recollint l’aigua en un ribell) i reduïr la capacitat dels dipòsits de descàrrega dels WC. Me txoca això de les assecadores…en aquest estiu que la roba s’eixugava el vespre i tot.
Però bé, el que dic és que ni que tothom faci cas d’aquestes mesures, seguirem tenint un greu problema a Valldemossa. Perquè no es diu res de la gespa als jardins..ni les piscines, el darrer objecte particular de luxe, que tothom vol tenir. M’escandalitza veure com se n’estan construint de noves, 19 al terme de Valldemossa en els darrers 9 anys (segons dades del darrer estudi de Terraferida) i més que se’n continuen fent, a la vista tenim les 4 en construcció al carrer Joan Fuster, piscines per uns xalets en venda, que només podran comprar milionaris. Una piscina de 20m2 evapora en un estiu sec com aquest 1 Tn a la setmana (dades de la IA). Per no parlar de cada pic que la buiden i reomplen per a que estigui ben neta…quantes vegades no veim córrer aigua pels carrers de la urbanització Arxiduc…una tudada.
Agraesc molt la feina de Terraferida, denunciant que s’han construït 10.860 piscines noves entre 2015 i 2024 a Mallorca, 20 piscines noves per setmana.
Aturem un moment, reflexionem, tinguem seny. Hem de posar el fre. Quin govern serà el valent que prohibirà la construcció de noves piscines? Cada ajuntament podria fer una moratòria i canviar el seu planejament per prohibir-les. I les que hi ha obligar-les a tapar mentre no s’utilitzin. Es poden fer coses. Guanyar doblers i deixar fer a tothom el que vulgui sembla ser l’única religió a seguir avui dia. No vivim uns anys pròspers, contràriament al que diuen governs de dreta i d’esquerra. Són uns anys clau per prendre mesures d’estalvi i per aturar el malbaratament d’aigua i conscienciar la gent del problema que tenim, que s’agreuja cada any degut al canvi climàtic i l’augment de població i turistes.
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