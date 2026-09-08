Un barri de l'Eixample
Raymonde Calbo Laffitte
El barri on visc a Palma es diu “Bons Aires”, una autèntica ironia perquè de bons no en tenen res. Amb el trànsit que suporta fa olor de benzina i no don a l’abast de fer netes les rapisses de les meves finestres i balcó que es cobreixen amb gran rapidesa de pols negra. Els carrers que el conformen fan pena, rajoles que ballen, brutor, contenidors que puden, faroles, baixos dels edificis i arbres totalment compixats per una quantitat exagerada de cans (diuen que n’hi ha més que d’infants); al meu parer l’Ajuntament hauria de fer pagar una taxa anual per tinença d’aquests animals. Segur que n’hi hauria menys. A l’orina dels cans s’hi afegeix també la d’éssers desaprensius. Enguany les olors nauseabundes exacerbades per l’estiu tan calorós que hem patit han esdevingut insuportables. Per a mi, amant dels millors perfums, ha estat un autèntic calvari transitar per aquests carrers a l’hora d’efectuar la compra quotidiana. Per ventura no estaria malament afegir als arbres existents alguns tarongers de flors oloroses perquè embaumin els espais.
No obstant vull afegir que el servei de neteja de l’Ajuntament de Palma fa el que pot per contenir tota la brutícia que es genera però davant d’unes actituds incíviques de cada dia més abundants, es fa difícil posar remei a aquesta situació incòmoda per a la gent que hi vivim.
Aquest barri de l’Eixample de Palma per desgràcia ha sofert un canvi que ha transformat de manera negativa la seva fisonomia, començant per la cacofonia urbanística de la qual ha estat víctima per culpa d’una especulació irrespectuosa i despietada. Una autèntica pena!
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