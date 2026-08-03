Tocamientos improcedentes en julio de 2026

En la foto, ella es una de las dos activistas acusadas de pedir menos turismo por escrito en varias paredes del pueblo donde vive y él es un guardia civil cuya mano derecha y desnuda sujeta el brazo izquierdo y desnudo de ella, que camina con las muñecas esposadas y desnudas. No está huyendo ni tropezando, por lo que ese tocamiento me sigue molestando.

Diez días después de la foto veo en la pantalla montones de tocamientos ejecutados por policías nacionales armados con porras contra personas que pedían de palabra menos turismo desde una de las manifestaciones más importantes de la historia de Mallorca.

En su momento fui tocado, pero tal violencia no figura en ninguno de los 136 documentos que me han enviado desde el CDMH, un organismo que depende del Ministerio de Cultura y al que aconsejo acudan quienes tengan un pasado si quieren recordarse mejor. En el expediente están todos los papeles que la policía envió al Tribunal de Orden Público para conseguir que fuera declarado culpable a partir de la detención que sufrí el 10 de diciembre de 1970.

«El franquismo se ha camuflado porque nos mira toda Europa, pero cuando Europa vuelva a ser reaccionaria, el franquismo regresará y entonces recordaremos como confundimos el perdón con la justicia». Javier Krahe nos dijo esto hace 40 años, unos tiempos en los que Felipe González tomaba decisiones para que perdiéramos la memoria, pues contra Adolfo Suárez le debía todo a Juan Carlos I, alguien a quien le molestaba que, en su presencia, se hablara mal de un dictador tan cruel como Franco.

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