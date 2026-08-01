Afrontar el problema
Reflexiónes, tras la manifestación turística
José María López
Criminalizar al turismo, que nos da de comer a todos, es echar balones fuera y no afrontar el problema con seriedad y rigor.
Vivimos en un mercado libre por lo que si pones tú vivienda en venta, ya sea por necesidad o por simple especulación, el que la compra no es el culpable sino el que la pone en dicho mercado. Mucho fariseo, tras llenarse los bolsillos, y algún resentido, tras no haber sido capaz de subirse al carro, es lo que hay.
En una cosa, sólo en una, tienen razón los manifestantes y la comparto: hay buscar soluciones al tráfico, a la entrada de coches sin ningún control y a la masificación para poder respirar y no asfixiarnos dentro de un espacio limitado, una isla, que ya no se puede estirar como si fuera un chicle.
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