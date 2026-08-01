26-J
Que la Policia Nacional intevengués per tancar l’accés a ses Voltes. Qui ho va decidir?
Sebastià Barceló Castillo
Vaig anar a la manifestació amb els meus fills i nét.
Per la meva preocupació per la degradació ecològica, social de Mallorca, n’he participat en moltes.
Abans de l’inici, a la Plaça d’Espanya vaig apreciar l’ànim dels participants de totes les edats i moltes families amb infants.L’ànim era compromès i festiu. Ens trobarem i ens saludarem molts amics que feia temps que no ens veiem.
Vaig observar que la policia que ens envoltava en petits grups era la local i això m’inspirà confiança.
Durant la marxa, vaig observar agents de la PN que es desplaçaven en vehicles seguint-nos.
A l’arribada, sense cap incident, al Parc de la mar vaig veure un escamot de la PN en formació. Aquesta visió ja em va provocar certa inquietud. I quan vaig veure que alguns agentes bloquegen l’accés a Ses Voltes encara em preocupà més. La intervenció no feia falta. Si l’espai s’hagués omplit, els manifestants ens haurien adaptat sense problema i,de fet, la gran majoria ens varem desviar cap altres zones col·lindants.
La intervenció semblava dirigida a reventar el final de l’acte. La pregunta clau és Qui ho va decidir? i, per què.
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