Platja de Palma
Passeig
Carme Pou Jaume
Què pretén aquest Ajuntament? Que la Platja de Palma mori? I sí, ho dic en el sentit més literal de la paraula.
Primer va ser la retirada del muret que protegia el passeig marítim. Gràcies a les protestes dels ciutadans, tant dels residents de la zona com de moltes altres persones, es va aconseguir que es tornàs a construir, tot i que això ha suposat un cost elevat per als contribuents.
Ara, però, l’Ajuntament permet que els jardins del passeig es deteriorin fins al punt de morir. Els tamarells, arbres singulars i protegits, així com altres espècies vegetals, es troben en un estat d’abandonament evident. A més, tampoc no es retira l’arena que s’ha acumulat damunt el passeig a conseqüència de la desaparició del muret, fet que dificulta greument el pas dels vianants.
L’Ajuntament anuncia una reforma de la Platja de Palma. Molt bé, però mentre aquesta no arriba, el mínim exigible és mantenir en condicions els jardins i els espais públics.
També sorprèn el silenci dels hotelers de la Platja de Palma davant aquest estat de deixadesa, que perjudica la imatge d’una de les principals zones turístiques de Mallorca.
Senyor batle i senyora Celeste, us convid a fer una passejada per la Platja de Palma. Només així podreu comprovar de primera mà l’estat d’abandonament que pateix aquest indret.
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