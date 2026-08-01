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Nuestra realidad

Indigestion de la vida

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Josep Ramon Femenias

Palma

En un día como hoy se hace difícil explicar los sentimientos a través de la razón, debido a la confluencia de emociones, sensaciones y hechos vividos durante la existencia que me ha tocado vivir. Al comprobar la falta de veracidad de sucesos pasados que se están prodigando en nuestra sociedad que recuerdan realidades anteriores y que hacen imposible de una vez en que podamos convivir en un país diverso, plural respetando las tradiciones y culturas de que somos depositarios a través de los siglos.

Cuando nací y empecé a tener uso de razón tuve que aprender a obedecer, no contestar y no hacer preguntas que la mayoría de las veces era sin respuesta. La urbanidad era primordial.

Los medios de que dispuse eran primarios y difícil de comprender de acciones pasadas que no sabía cómo descubrir para aclarar momentos oscuros de tiempos pretéritos . Con la edad he podido descubrir la oscuridad en que estaba sumergido y tuve que aceptar las circunstancias del momento.

Ahora estamos frente a bulos, mentiras, revisionistas y negacionistas dispuestos a confundir la historia reciente de nuestro próximo pasado.

¿Por qué aún se prohíbe hablar de ciertos eventos que pasamos y que aún marcan el camino a seguir? ¿Quiénes deciden el rumbo en nuestro país?

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Seamos conscientes de que es necesario actualizar el presente de nuestro país con mentalidad nueva y transparente.

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