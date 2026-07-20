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Carta a l’Ajuntament

Queixa d’accés al centre

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Eva Amengual Busquets

Palma

El motiu d’aquesta queixa és posar de manifest la meva disconformitat amb el funcionament d´accés a certes zones del centre de Palma per a empreses com la meva. Som uns artesans que tenim un petit taller de fusteria i que donam servei de fabricació de mobiliari a aquells clients que ens contracten per treballar als seus domicilis, en gran part a zones residencials del centre de la ciutat, com és el cas que ens ocupa. Com a treballadors autònoms que no coneixem d’horaris comercials, sino de llargues jornades per poder dur endavant les nostres petites empreses, moltes vegades no ens queda més remei que anar a treballar a cals nostres clients fora d’horaris comercials o dins aquells amb limitacions temporals d’accés. És per aquest motiu que el passat dijous dia 09 de juliol, vàrem haver d´infringir conscientment una prohibició d´accés a la zona de càrrega i descàrrega de la plaça Joan Carles I. Els nostres clients viuen al Passeig des Born i no hi ha possibilitat de descarregar els mobles a una altra zona més propera, ja que la zona del passeig està plena de terrasses i la descàrrega a la zona de descàrrega del Born, no és viable. Havent d´accedir a l´espai amb restricció horària, vàrem ser multats, nosaltres i el nostre proveïdor que col.laborava en aquest treball. És completament injust que hi hagi restriccions horàries a zones on no hi ha alternativa d’accés pels industrials que simplement feim feina, i sigui dit de pas, pagam impostos perquè als carrers de Palma tenguin una preferència il.lògica els vianants. Ja hem pagat la multa però aquesta queixa té la finalitat de que qui sigui responsable de valorar un canvi en aquestes circumstàncies, ho faci.

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  • Ajuntament
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