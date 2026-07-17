Laboral
Qui ens defensa de certs sindicats?
Joan Llorenç Amer Comes
Fa un bon grapat d’anys que faig feina dins l’administració central i sempre he tengut contactes amb els companys sindicalistes i he pogut comprovar que són persones abnegades i que, de veritat, lluiten pels companys i s’esforcen per a resoldre problemes de caràcter laboral.
Desgraciadament, també he pogut comprovar, i amb perjudici meu, que hi ha companys sindicalistes, poquíssims gràcies a Déu, que s’aprofiten del sindicat que, sembla que fa els ulls grossos davant l’egoisme d’aquestes persones que, a la vegada que fan ús del sindicat pel seu propi benefici, se’n foten dels companys i els perjudiquen, sobretot, si es troben dins una oficina que té atenció al públic. Aquestes persones, fent ús de l’anomenat «dia o dies sindicals», que sembla que és un dret inalienable que, davant el qual, fins i tot, els caps no hi poden fer res, la qual cosa és relativa, aprofiten la conjuntura per a gaudir de dies de vacances per a no fer-ne ni brot. Sincerament, pel que he pogut esbrinar, els dies sindicals són el temps que un company sindicalista dedica a solucionar els problemes laborals del col·lectiu de treballadors i no per a gaudir d’un dia o d’un parell de dies de vacances.
Aquesta situació, tolerada o ignorada per certs sindicats, em sembla vergonyosa i molt hipòcrita davant la filosofia dels sindicats en general. Personalment, em fa sentir repulsió per certs sindicats que fan i permeten el contrari del que prediquen, per això, qui ens protegeix de certs sindicats?
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