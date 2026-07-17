Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Movimiento antiturismoEclipse en MallorcaConcejal de ValldemossaPateras en MallorcaPantallas gigantes Mundial en MallorcaOposiciones sin catalán
instagramlinkedin

Concebut i no nascut. Esquivant castracions

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bernat Morey Colomar

Santa Eugènia

Si com proposen Ayuso i Feijóo el concebut no nascut pot formar família nombrosa imaginem també deu poder ser hereu. Del pare, de la mare i dels padrins.

Coincidim amb ells, però estaria bé que també es preocupessin un poc de la vida dels ja nascuts (Educació, Sanitat, etc.). Tot en ells torna oiosa hipocresia orba. Fan com sempre, oi al rei porc, però, ara toquen viu. Quan comença la vida i qui ho decideix? Si la vida comença en la concepció, la situació és una i si ho fa amb el naixement, la situació és altra. I si com a societat encara tenim discussions amb els no nascuts imaginin amb els que ja ho han fet.

El nin no té dret a ser persona en ell mateix i respecte dels seus pares? No dret per exemple, a aprendre català per no ser estranger a ca seva encara que els seus pares no vulguin? O a ser d’una altra religió o a no ser de cap i de totes? O a ser diagnosticat TEA, TDHA o Superdotat encara que els seus pares es neguin a firmar? Aquests drets avui no estan garantits. Els pares decideixen que el nin sigui o no (diagnosticat).

I de més major aquest nin no ha de tenir dret a decidir si vol viure o a quan i com vol finar? En acabar més responsabilitats familiars m’agradaria poder-ho fer. Ara no puc i ni sé qui punyetes es creu amb dret a decidir per mi. En tenir un parell de mesos un concebut ha de gaudir ja del dret a néixer i tot ha d’implicar també a pares i padrins. No sols a la mare. El nin no sols és seu. I pensar que el nin o el fetus és sols de la mare no és també masclisme?

Noticias relacionadas

Igual pensem que qualsevol nin és persona i que ha de rebre una Educació plural i integradora, no castradora. Tot és feina de la família, de l’escola i de tots com a societat i així s’hauria de contemplar en la Constitució. Primer que la Corona són els drets de la persona. Article 1. El ciutadà té dret a viure. Art. 2. El ciutadà té dret a no viure. Art. 3. El nin (o fetus. Decidir) és ciutadà de dret i té dret a ser persona i no robot feixista.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juzgan al exjefe de otorrinos de Son Espases por la muerte del exalcalde de sa Pobla: “Siento el dolor de la familia al haberles hecho creer que su familiar podría estar vivo”
  2. Una madre denuncia el trato recibido a su hijo con discapacidad en el Aeropuerto de Palma: 'Tuve que bajar al niño en brazos del avión porque la asistencia no iba a venir
  3. El Govern activa las ayudas de 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares: quién puede pedirlas, requisitos y cómo solicitarlas
  4. Las dos activistas detenidas por las pintadas antiturísticas en inmobiliarias de Santa Maria salen en libertad
  5. La Guardia Civil detiene a dos personas en Santa Maria por su participación en la campaña antiturística de Menys Turisme Més Vida
  6. Palma aprueba un diseño para el nuevo bar Pesquero muy similar al que rechazó en mayo
  7. Jorge Rodríguez, portavoz de Aemet en Baleares: 'Llucmajor ha registrado la temperatura más alta del verano en Mallorca con 40,8 grados
  8. SFM habilita por primera vez trenes nocturnos especiales por el festival Orgullosament Inca

Concebut i no nascut. Esquivant castracions

Más tinta en el atestado que en las pintadas

Más tinta en el atestado que en las pintadas

La alcaldesa de Bunyola (PP) condena el ataque con petardos al concejal que cuestionó la pantalla instalada por un bar para ver el Mundial, pero lo justifica: «Iba provocando»

La alcaldesa de Bunyola (PP) condena el ataque con petardos al concejal que cuestionó la pantalla instalada por un bar para ver el Mundial, pero lo justifica: «Iba provocando»

Brusca: Templo cervecero

Brusca: Templo cervecero

"Totalmente desproporcionado": El alcalde de Santa Maria del Camí critica la detención de las dos activistas antiturísticas

"Totalmente desproporcionado": El alcalde de Santa Maria del Camí critica la detención de las dos activistas antiturísticas

Los detenidos por pegar e intentar violar a una chica en Playa de Palma son tres hermanos

Los detenidos por pegar e intentar violar a una chica en Playa de Palma son tres hermanos

Infantino presiona para que Trump arbitre la final del Mundial

Nueva titulación en Baleares: el CES Felipe Moreno-Nebrija ofrecerá por primera vez el Máster de Medicina de Montaña y Rescate

Nueva titulación en Baleares: el CES Felipe Moreno-Nebrija ofrecerá por primera vez el Máster de Medicina de Montaña y Rescate
Tracking Pixel Contents