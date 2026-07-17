El abandono de la urbanización Las Palmeras

Escribo como vecino de la urbanización Las Palmeras, en el municipio de Llucmajor, para denunciar la situación de degradación sistemática y abandono que sufrimos quienes aquí residimos.

No se trata solo de la reciente y alarmante acumulación de basura que inunda nuestras calles desde hace más de una semana -generando riesgos sanitarios evidentes y focos de insalubridad insoportables-, sino de la desidia crónica que el Ayuntamiento de Llucmajor ejerce sobre nuestras infraestructuras.

Pasear por Las Palmeras es, hoy en día, una prueba de resistencia. El suelo de la plaza central está completamente levantado por las raíces de los árboles, convirtiéndose en una trampa para cualquier viandante. Si dirigimos la mirada a la pista de tenis y al parque infantil, el panorama es desolador: instalaciones abandonadas, deterioradas y sin mantenimiento alguno, que dan la impresión de no pertenecer a un municipio de un país civilizado en pleno siglo XXI.

Resulta frustrante comprobar cómo, mientras abonamos religiosamente nuestros impuestos y tasas municipales, la inversión pública en nuestra urbanización es prácticamente nula. No hay embellecimiento, no hay cuidado y, lo que es peor, no hay respuesta. Hemos intentado hacer llegar nuestras quejas al consistorio por las vías oficiales en repetidas ocasiones, obteniendo como única respuesta el silencio y la inacción.

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¿Hasta cuándo debemos tolerar los residentes de Las Palmeras ser tratados como ciudadanos de segunda clase? Esta urbanización es parte de Llucmajor, no un territorio olvidado. Exigimos al equipo de gobierno municipal que deje de dar la espalda a las urbanizaciones y tome medidas urgentes para recuperar la dignidad de nuestro entorno, empezando por la limpieza básica y continuando por un plan de inversión real que repare el daño acumulado durante años.