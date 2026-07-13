Territori
Una vegada més, ens hem de mobilitzar per salvar es Trenc
Sebastià Barceló Castillo
La darrera llei autonòmica òmnibus que inclou la degradació de la protecció del Parc Natural d’es Trenc ha disparat l’alarma. Més, quan la Presidenta menysprea les entitats ecologistes i afirma que amb la degradació de la legislació vigent no vol desprotegir.
Ho ha dit amb solemnitat, escoltada pel Vicepresident i Juan Lafuente, rere un faristol amb el missatge «Una manera de ser». Justament perquè coneixem i recordam la seva manera de ser i d’actuar. Enviar un missatge per dissuadir la protesta, mentre actua en sentit contrari. Ens ha enganyat tantes vegades!
Si diu que no ho vol fer, és que ho vol fer. Si no, per què adopta aquesta mesura que facilita la desprotecció?
Ella, el seu partit i l’Ajuntament del seu poble fa molts d’anys que s’oposen al Parc natural i conspiren per saltar-se la llei. Violant la protecció, com quan l’Ajuntament de Campos va autoritzar una urbanització damunt les dunes, al costat de ses Covetes o quan va tractar d’introduir la construcció d’un macrohotel a sa Ràpita, aprofitant un parany de la normativa urbanística. A part de permetre altres com la construcció de quioscos d’obra a la platja i un aparcament. Tots els atemptats han estat denunciats i han aixecat protestes pacífiques, els seus promotors jutjats i condemnats a restaurar la legalitat.
Però no abandonen l’assetjament al Parc.
Presidenta, no podem creure el que diu. Observam el que fa en la seva política general. I el que està fent amb es Trenc, amb tot el territori de Mallorca, amb la Llengua, amb l’escola...
A noltros, als que estimam es Trenc, reducte de la bellesa original de la nostra terra, la nostra cultura, la nostra memòria... no ens enganya.
La lluita per salvar es Trenc és també la lluita per salvar Mallorca, per honorar als avantpassats, com la padrina Apol·lònia. Que quan era infant em dugué en carro per mostrar-me’l, pels fills i pels nets néts... per la dignitat d’un poble que no renuncia a la seva identitat.