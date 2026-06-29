Recordando a Pacheco

La intensa actividad de los tribunales de justicia de estas últimas semanas me ha hecho recordar a Pedro Pacheco, ex alcalde de Jerez de la Frontera, que, en 1985 pronunció la famosa frase: «La justicia es un cachondeo». 41 años más tarde, la frasecita sigue teniendo vigencia ya que algunas sentencias son alucinantes e indignantes.

Durante la pandemia unos sinvergüenzas aprovecharon la falta de mascarillas, (entre otras cosas) para enriquecerse a costa de la desesperación de todo un país. Para más inri, estaba implicado un ministro socialista que defendió en el Congreso la moción de censura contra la corrupción del PP.

¡Cara dura e hipocresía, señor ministro!

A mí particularmente me parece muy bien las penas de cárcel que les han caído al Señor Ábalos y a su asesor Koldo, pero lo que no acabo de comprender es que el tercer implicado en esta asociación criminal, el señor Víctor Aldama, se vaya de rositas por haber colaborado con la justicia. ¡Ni cárcel ni devolución de los 3,7 millones que se embuchacó con la movida de las comisiones! Vaya chollo: te montas con unos colegas una operación mafiosa, te haces rico y antes de que te investiguen, te chivas a la justicia que te agradece tu colaboración y te deja en libertad para que disfrutes del dinerito que te has ganado ilegalmente. ¿Será una nueva fórmula para fomentar las ayudas a jóvenes emprendedores?.

Por otro lado, sí un ciudadano tiene problemas con la justicia, más le vale que no le toque un juez instructor como el señor Peinado. La verdad, su forma de actuar sugiere la palabra acoso.

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