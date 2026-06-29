Hace tiempo que se insiste en que la IA no es de fiar y, para comprobarlo, decidí escribir 30 veces el mismo texto en Google en varias fechas desde el 1 de enero al 12 de junio de 2026, copiando siempre la información IA que aparecía en la pantalla para analizarla después.

El texto que escribí fue «Felipe VI MASUFA», un acrónimo del «Mando Supremo de las Fuerzas Armadas» establecido en el artículo 62.h de la Constitución y que comencé a utilizar a finales de 2022 tras leer una noticia en la que Carmen Calvo informaba del fracaso de una petición que había presentado a la Casa Real y sobre la que casi nadie habla, quizás porque se refería al artículo 56.3.

Aunque nunca se lo pedí, la IA incluyó en cada informe el «significado» de MASUFA. La sorpresa vino cuando fueron apareciendo significados distintos al correcto del 62.h citado. Al final, fueron 10 de los 30: «Mando absoluto Sin Uso de Fuerzas Armadas» el 17/02, «MAjestad SUcesora de Fascistas» el 02/04, «Máximo Suplente de Franco» el 28/04 y «Monarca al Servicio de Ultra-reaccionarios, Sindicalistas y Fuerzas Armadas» el 12 de junio y otros seis más.

Entonces pensé que la IA también debería respetar el principio básico de que si A = B se cumplirá que B = A y decidí comprobarlo. El 20 de junio escribí en Google los diez significados incorrectos de MASUFA que había emitido y el resultado fue que con siete terminó quedando en evidencia, pues solo en tres respuestas relacionó MASUFA con los significados que la misma IA le había atribuido.

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Como parece que estamos en un nivel de caos que supera el 30%, por el bien de la especie humana he decidido refugiarme en la esperanza de que las viviendas nuevas, para quienes puedan pagarlas, no se construyan solo con IA. Seguro que las antiguas, y hasta las caravanas, serán más seguras.