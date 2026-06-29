Llengua
Enhorabona, ciutadana de la India
Joan Llorenç Amer Comes
La vida ens dóna sorpreses malgrat la seva complexitat i, a vegades, la seva duresa, i jo vaig tenir una sorpresa molt grossa quan, en el meu lloc de feina de l’Administració, vaig sentir xerrar una dona amb un mallorquí (que és el català) que tirava d’esquena, em vaig aixecar per a sentir-la de prop i em va dir que era de la Índia.
Sincerament, una enhorabona com la Seu de grossa per a aquesta persona, que va donar un exemple d’integració lingüística que és d’admirar, desgraciadament, no és un exemple generalitzat, la gran majoria de persones que han vengut a viure a ses Balears no són conscients, ni s’esforcen o s’en foten de la llengua catalana que es parla en aquesta comunitat, una situació afavorida per les institucions i els polítics de fa i fonteta que mostren una indiferència vergonyosa cap a aquest problema. També per un gran sector de la nostra societat mallorquina que tot d’una canvia de llengua fent ús d’una mal entesa educació i també gràcies a moltes empreses que només persegueixen el benefici i no exigeixen un minim coneixement de la nostra llengua i, perquè no, també gràcies a l’administració central que no veu més enfora del castellà i margina voluntariament les altres llengües que tenen la mateixa dignitat i mereixen el mateix respecte que la llengua de l’imperi. Aquesta situació és el marc idoni per a assassinar una llengua. ¡Enhorabona!
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