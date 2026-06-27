¿Lo que de verdad importa?
Bernat Morey Colomar
Lema del PP? Ens pensàvem que era el P. S. Hijo de. En tres anys sols hem sentit insultar al PP. Mai cap aportació positiva. El que importa? Imposició? Pretendre que el que proposin, si algun dia proposem, és el que ens ha d’interessar a tots? Mal comencen. Què saps tu el que m’importa a mi? Pot ser res del que t’importa tu. Però bé, juguem a endevinalles. Importa el Rei i la monarquia? Anacronisme car i injust que no serveix per a res? La religió? No hauria de ser qüestió d’Estat i li fas? Cada un la seva i punt. O cap. La gestió privada del públic sense complexesos? Idò així no importa votar-los als PPitos. Si ho han d’externalitzar i privatitzar tot, no els necessitem. Ni a ells ni a cap altres. Jo vull pagar un bon gestor, no a un paràsit que regali la gestió a algun amigot i encara cobri per a fer-ho. Això sí que és corrupció i malversació de fons públics. El castellano? Sí. Als castellanos i a tots, com el bantú, però a molts ens importa primer la nostra llegua també. España? Quina? Prioridad nacional? La de Waterloo? L’España de Feijóo, si existeix, que ho dubtem, acaba. Canvia. Evoluciona. Sospitem que si el PP amolla el que de veritat li importa a ell tornarà a perdre i aquesta vegada encara de més. Per això no ho diu. Qui es pensa que el que li importa a ell ens ha d’importar a tots no pot governar. Mostra una falta d’empatia orba.
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