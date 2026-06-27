Civisme
Carta al batle de Marratxí
Joan Llorenç Amer Comes
Fa un bon grapat d’anys que a Marratxí, desgraciadament, com a la totalitat dels municipis de Mallorca i m’imagín que d’altres indrets també, els residents venim suportant un problema que l’Ajuntament no vol, no sap o no pot solucionar (vull esborrar la paraula «pot» perquè pens que si hi ha voluntat i ganes de fer coses, no hi ha res impossible). Es tracta del problema de què un grapat de persones, per anomenar-los de qualque manera, deixen les femtes dels seus cans aquí on es troben, amb les conseqüències que, higiènicament i sanitària es deriven d’aquesta conducta salvatge i tolerada per les institucions.
Sr. Batle, no n’hi ha prou de posar lletreretes que adverteixin de què no recollir les femtes pot dur una sanció de 300 euros, i caldria posar a baix de tot, si et troben, que no et trobaran i, molt manco, la policia, institució de la qual pos en dubte la seva presència, les paraules: i si no ets bon al·lot, et pegarem una baculada.
Sr. Batle, vostè sembla desconèixer que és necessària una força i un engranatge que faci complir les normatives i sancioni les infraccions. La veritat és que els pobles de Marratxí fa anys que estan esquitxats de femtes de ca amb el cinisme i la poca vergonya dels propietaris d’aquests animals i el beneplàcit del batle.
Sr. Batle, faci honor a les paraules de què estima al poble i es faci mereixedor dels 6.000 euros que es va augmentar la seva nòmina anual, ja de per si un poc vergonyosa i faci una mica de feina i que les voravies del municipi estiguin netes, tots els marratxiners li ho agrairem.
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