Agradecimiento a Son Espases

Hace algunos meses sufrí una caída en una calle de Palma que me provocó la fractura del acetábulo, un hueso fundamental de la cadera y básico para poder caminar. Al optar por un tratamiento conservador (no quirúrgico) y esperar a que la fractura se soldase por sí misma tuve que estar en reposo absoluto en casa.

Fueron casi dos meses en cama con la pierna inmovilizada, evitando cualquier tipo de desplazamiento. Ha sido un tratamiento que ha requerido de mucha disciplina personal, además del riesgo de una posible trombosis, que se evita con la administración diaria de anticoagulantes. Está siendo una larga convalecencia y seguimiento de fisioterapia que se puede prolongar durante un año.

Desde el primer momento en el que sufrí la caída acudí a nuestro Servicio de Salud (IB-Salut), con traslado en ambulancia a Urgencias del hospital Son Espases, así como su seguimiento por los servicios de Traumatología y Radiología (placas Rayos X, TAC’s) el día de la caída y de control en semanas posteriores. Además, durante estos meses he seguido una estricta dieta nutricional y farmacológica rica en calcio, proteínas, vitaminas y colágeno para facilitar la osificación y evitar el aumento de peso. Han pasado escasamente 4 meses desde mi caída y ya puedo volver a caminar tras unas semanas con muletas y, al mismo tiempo, estoy recibiendo sesiones desde el Servicio de Rehabilitación.

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Me gustaría expresar mi agradecimiento a todo el personal del Hospital Universitario Son Espases (médicos, enfermería, celadores, auxiliares, administrativos...), así como a los fisioterapeutas del gimnasio y de Magnetoterapia (especialmente Miriam y Maite) de este mismo hospital. Todos ellos con su profesionalidad, humanidad y dedicación honran a la sanidad pública de Mallorca.