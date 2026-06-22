Turisme
Col·lapsar Palma?
Joan Llorenç Amer Comes
Si ja està col·lapsada, millor embossin l’ aeroport! Cinquanta entitats (50!) criden a col·lapsar Ciutat en protesta per la massificació turística. Però si Palma ja està col·lapsada, no fa falta s’embossi més. Se dirigeixin a 20 per hora cap a l’aeroport i en ser allà voltegin un parell d’hores. No sols embossaran Son Sant Joan sinó també molts d’aeroports d’ Europa. Pot ser així algú se n’adona de nostra situació. Col·lapsar una Palma ja saturada no tendrà cap ressò. És el normal i el de cada dia. I saben també? Si ningú comprès als dutty free i se fes campanya dins l’aeroport mateix per conscienciar de que ningú ho faci (que noltros mai veiem ningú que compri, misteri) pot ser AENA canvia o ens cedeix la gestió. Llavors el responsables de tota la merda seríem exclusivament noltros. No sabem que és pitjor. No sabem si desmantellaríem tot aquell temple de perdició o si encara el faríem més gros i de més mal gust per encara a fer més duros amb l’excusa que llavors quedarien aquí. S’accepten messions.
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