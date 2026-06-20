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Metges i gestió. Espases per Son Espases

La gerente de Son Espases, Cristina Granados, en su comparecencia ayer por la tarde en el Parlament balear para rendir cuentas sobre su gestión.

La gerente de Son Espases, Cristina Granados, en su comparecencia ayer por la tarde en el Parlament balear para rendir cuentas sobre su gestión. / GUILLEM BOSCH

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Bernat Morey Colomar

Santa Eugènia

La gestió denunciada d’algunes operacions per Son Espases és per estudiar en les Facultats d’Economia. S’ha pagat més i s’han fet més hores, però s’han fet manco operacions. Tot un símil d’allò que és sovint la gestió privada. Et pagam més per fer hores extres i disminuir llistes d’espera? Idò faig es bajoca en normal per a fer més feina en extres. Com les figueraleres sols que llavors era supervivència. És la mentalitat humana que qualsevol gestor normal hauria d’haver previst. Però que podem esperar per la SS de normal?

Els metges només haurien de fer 8 hores de feina diàries i tenir prohibides hores extra i fer feina a la Privada (com els Mestres, per cert). Prohibit també treballar després d’una guàrdia, aquesta sols de 12 hores i llavors descans equivalent. Valentes ganes que m’operi un metge que ha fet guàrdia, ha fet feina el matí i encara opera l’horabaixa. M’hi jugo la vida. Es posa en risc la vida dels pacients els vertaders perjudicats aquí.

Són assassins als gestors que gesten i permeten aquestes barbaritats? Vostès senyors Metges sou els primers que hauríeu de reclamar unes condicions dignes de feina envers contubernis que no són tals. Sanitat som tots. Els pacients i els pacients pagarins també.

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La culpa és de la vaga senyora gestora? I per què es fa aquesta vaga? Noltros li direm. Perquè ja fa molt de temps que la gestió humana de la SS és de SS- camp de concentració i no importa ser massa bon metge per adonar-se, basta patir-la de pacient.

TEMAS

  • cartas
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