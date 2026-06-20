turisme
El que els turistes fan a Mallorca no ho fan al seu país
Sebastia Barceló Castillo
El passat cap de setmana, els residents d’Establiments hem patit dues nits d’excessos que han impedit el descans nocturn. Dues festes als dos molins que hi ha al poble. Una al Molí des Comte, la nit del 4 al 5 de juny que, com cada estiu, congrega un públic juvenil que surt del local en estat llastimós i irrespectuós. L’altra al Molí de Vent la nit del 6 al 7, amb un renou que s’estenia i pertorbava fins a 1 km de distància. En ambdós casos els veïns avisaren de la festa a la policia local, amb el mateix resultat: negatiu. Per a què estan.
El renou és tortura, més si es fa en les hores dedicades al descans, com ha acceptat un jutge en una condemna a l’Ajuntament de Palma per no fer res per aturar-lo.
I és que molts turistes i altres que venen a residir-hi venen intencionadament per fer el que mai no farien al seu país: submergir-se en el llibertinatge sense considerar els desgraciats que han de patir pels seus excessos.
I el Govern ara envia senyals de fum, per demanar el turisme... «Responsable», sense fer res per demanar «responsabilitats» als transgressors ni als que organitzen les activitats transgressores i s’omplen les butxaques, sovint sense cap tipus d’autorització.
I per continuar difonent el mantra que el turisme crea llocs de feina i aporta riquesa per a tothom, augmentant el PIB. Quan el fet és que enriqueix uns pocs i encareix la vida i la complica a molts.
Ara que el Papa ha visitat Espanya i ens ha recordat la necessitat d’acollir als marginats, de protegir-los i el perill del culte a la imatge qualcuns dels polítics que assisteixen a tots els actes per recordar-nos com són de poderosos i benèvols, haurien de pensar.
- Araña violinista en Mallorca: dónde se esconde, cómo identificarla y qué hacer si te pica
- Un accidente provoca retenciones kilométricas en la Vía de Cintura de Palma
- El IES Antoni Maura despide a Myriam Fuentes, la directora que convirtió el centro en una casa para varias generaciones
- Invasión de cucarachas en Mallorca: estas son las especies que entran en casa y cómo combatirlas
- Dimite Fernando Fernández, director general de Agricultura: 'Necesito urgentemente responder a cuestiones mías y de mi familia
- El informe Bestard revela repostajes de combustible injustificados y a horas intempestivas del alto cargo de Vox
- Condenado el empresario agrícola de Mallorca por coaccionar y amenazar a su hija cuando ella se hizo con el negocio
- La nueva discoteca Mar Salada del Club de Mar abre sus puertas en Palma con un lleno total