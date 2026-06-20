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turisme

El que els turistes fan a Mallorca no ho fan al seu país

La carretera de Establiments.

La carretera de Establiments. / DM

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Sebastia Barceló Castillo

Palma

El passat cap de setmana, els residents d’Establiments hem patit dues nits d’excessos que han impedit el descans nocturn. Dues festes als dos molins que hi ha al poble. Una al Molí des Comte, la nit del 4 al 5 de juny que, com cada estiu, congrega un públic juvenil que surt del local en estat llastimós i irrespectuós. L’altra al Molí de Vent la nit del 6 al 7, amb un renou que s’estenia i pertorbava fins a 1 km de distància. En ambdós casos els veïns avisaren de la festa a la policia local, amb el mateix resultat: negatiu. Per a què estan.

El renou és tortura, més si es fa en les hores dedicades al descans, com ha acceptat un jutge en una condemna a l’Ajuntament de Palma per no fer res per aturar-lo.

I és que molts turistes i altres que venen a residir-hi venen intencionadament per fer el que mai no farien al seu país: submergir-se en el llibertinatge sense considerar els desgraciats que han de patir pels seus excessos.

I el Govern ara envia senyals de fum, per demanar el turisme... «Responsable», sense fer res per demanar «responsabilitats» als transgressors ni als que organitzen les activitats transgressores i s’omplen les butxaques, sovint sense cap tipus d’autorització.

I per continuar difonent el mantra que el turisme crea llocs de feina i aporta riquesa per a tothom, augmentant el PIB. Quan el fet és que enriqueix uns pocs i encareix la vida i la complica a molts.

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TEMAS

  • cartas
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