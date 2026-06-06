Política
Preguntes
Honorat Domènech Ferrer
Tothom és innocent mentre no es demostri la seva culpabilitat. Però, són innocents els qui els han de jutjar? Tenen idees polítiques, els jutges? De quin color? De quin color són les seves associacions professionals? Conservadores o progressistes? I les de la Guàrdia Civil? I les de la Policia Nacional? Poden influir les seves idees en llurs investigacions? Són humans?
Al Brasil, i també, crec ,a l’Argentina, hi ha hagut cops d’estat judicials i el mateix Lula ha estat ficat a la presó per ordre judicial. És impossible importar aquesta forma d’actuació dels països llatins germans? O bé és possible? I probable?
Pot la Directora General de la Guàrdia Civil, nomenada pel PSOE, impedir que els jutges donin ordres a la Guàrdia Civil i la Policia judicial, d’investigar a polítics del PSOE? Pot impedir que es registri Ferraz o la mateixa Direcció general de la Guàrdia Civil? No tenim ulls i orelles? Pot ordenar l’Executiu que es registrin els Jutjats i els quarters?
Qui ha elegit el Parlament i el Govern? Qui ha elegit els jutges i els guàrdies civils i policies nacionals ? Poden no acatar els jutges les lleis aprovades pel Parlament, com la de l’Amnistia dels presos catalans ? Poden en general intentar fer mal al Govern elegit pel Parlament ? I al mateix Parlament? Seria democràtic fer-ho? O absolutament antidemocràtic i contrari a la voluntat del poble manifestada a les urnes?
I per acabar, una pregunta que ja no faig jo, sinó Ciceró: «Quoque tandem, Catilina, abutere patientia nostra?» Catilina era un colpista, Ciceró cònsol, o sigui cap del govern, i la «patientia nostra» es refereix al cònsol i al Senat o sigui el Parlament romà. Fins quan, Catilina, colpistes, abusareu de la nostra paciència?
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