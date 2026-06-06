Futbol
Com deia el grup mallorquí Ocults: «Ja està bé, ja basta»
Rafel Sánchez Vallés
Ja han passat dies des de la final de la Champions League i encara me’n faig creus. La retransmissió de RTVE, personificada en el Sr. J.C. Rivero i el Sr. Mario Suárez em va deixar bocabadat.
No vull fer sang de les seves (i meves) més que possibles mancances a nivell professional, tant dins l’àmbit periodístic o futbolístic, és indistint. Surrealista el que poden amollar per la seva boca tant un com l’altre, en aquest cas, perpetrant amb els seus comentaris una jugada que, si només que haguessin llegit un poc de reglament de futbol o coneguessin de què parlen, no haurien caigut estrepitosament en la ignorància més absoluta. Amb els anys que fa que fan feina retransmetent partits un rere l’altre. Però clar, en un esdeveniment com aquest, una final europea, sa final europea a nivell de clubs, afegiria, tot es magnifica o tot s’obvia. N’és evident que, en aquest cas, s’obviarà perquè es tracta del món de l’arbitratge i això no ven, ni és portada dels diaris importants ni de la premsa en general. Tampoc m’hi arriba al cap que ara sortís RTVE a demanar disculpes per semblants comentaris. Com a molt, suposo que dirien que és culpa dels altres (o de l’oposició), així com veiem que ho fan sovint en altres àmbits.
Però en aquest país tot està permès, ningú diu sa veritat i no passa res (parlo de la versió política del país també). Aquests dos insurrectes, a la jugada del penal no se’ls va ocórrer res més que dir que l’àrbitre no va voler mostrar la segona groga al jugador perquè feia poc l’hi havia mostrat la primera, de manera injusta!! No content amb aquesta barbaritat i suposo que per enveja professional o per recolzament en l’estupidesa va l’altre i amolla que als atacs prometedors no es sancionen disciplinàriament.
Pegar-se un tro amb una escopeta de caça no hauria fet tant de mal al futbol i a l’arbitratge com el que varen perpetrar aquests dos amb aquests comentaris.
Pels que puguin ser tan ignorants com jo, els diré que l’arbitratge, en general, recolza les seves decisions en un reglament, que els dos comentaristes (per dir alguna cosa), desconeixen per complet. En aquesta jugada en concret, la decisió està sustentada en una que diu així:
«En acciones de SPA (Ataque Prometedor): Cuando un defensor comete una falta dentro de su propia área que detiene un ataque prometedor del rival, pero lo hace disputando el balón o intentando jugarlo de forma honesta. La concesión del penalti ya restablece la oportunidad de gol, por lo que la tarjeta amarilla se elimina por completo».
N’és evident que, en aquesta jugada concreta, l’àrbitre va actuar perfectament i la decisió es va fonamentar en l’aplicació estricta del reglament. Però el mal ja estava fet, ja havien amollat la bomba, i en horari infantil. Perquè si hagués estat en l’horari d’altres anys, encara ho hagués pogut suportar un poc, però no era el cas. Però, quina culpa tenen els al·lots d’aquests dos ignorants?
I llavors pretenem que, a nivell autonòmic, sa gent sàpiga de futbol quan aquests dos «energúmenos» destrossen tota la feina feta amb manco d’un minut.
Por em fa que d’aquí a pocs dies comença el Mundial...
Que aquesta perpetració, que hauria de ser castigada amb penes de presó, sigui un Ens Públic i això ho paguem entre tots, només enquista el tema.
- Un mallorquín crea una aplicación para encontrar el mejor lugar para ver el eclipse de sol en Mallorca: «Lo hice por hobby y ya ha tenido más de 20.000 visitas»
- Una serpiente provoca momentos de tensión en la Platja de Palma: Mallorca suma otro avistamiento de la invasora culebra de herradura
- Trump se quedará con los hoteles mallorquines en Cuba
- Dos familias de okupas llaman a la Policía porque no podían entrar en un edificio de la calle Blanquerna, en Palma
- El Ayuntamiento de Palma convoca 96 plazas municipales: estas son las ofertas disponibles
- Unos vecinos descubren entre la maleza el pasado islámico y talayótico de Esporles: «La gente sólo veía un montón de piedras»
- Cort revisará la cesión de suelo al Liceo Francés de Palma tras su compra por un grupo vinculado a Emiratos
- El médico detenido por dos agresiones sexuales sigue atendiendo a mujeres en la misma clínica de Palma