Revisem el descompte de residents
Magda Català Rayó
Soc de Mallorca, però visc a Barcelona i, com qualsevol illenc que viu a la península, tenc el dilema de si empadronar-me on visc i renunciar al descompte de residents en bitllets d’avió. Si no m’empadrono, l’accés a l’assistència sanitària com a desplaçada és un periple burocràtic, no puc participar en les eleccions del lloc on visc, entre altres dificultats administratives. Però si m’empadrono, potser hauré de pagar 300 euros per un vol d’última hora per atendre una urgència familiar.
Està molt bé que si vius a Mallorca puguis anar a Madrid per gaudir d’un concert del teu artista preferit amb un 75% de descompte. Però la insularitat és bidireccional i crec que s’hauria de considerar que aquells illencs que vivim a la península i tenim familiars de primer grau vivint a les illes, poguéssim mantenir el descompte de residents tot i no estar-hi empadronats.
