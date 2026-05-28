Falta de actuación contra la saturación

En estos días preestivales, se habla mucho de la saturación y del colapso de la isla, cosa que ya en la presente primavera podemos contemplar cada día en nuestras carreteras y autovías.

Hace poco, hablábamos de este horror un amigo y yo. Al final, pensábamos que una primera medida sería, obligar a los rent a car ofrecer a su clientela exclusivamente coches eléctricos. Una isla como Mallorca está como hecha para tal disposición: bajará la contaminación y el tema autonomía aquí no existe. Como efecto secundario se esperaría que los turistas utilicen posiblemente por primera vez un coche eléctrico y así pierden sus prejuicios contra estos vehículos.

Al final de nuestra conversación, mi amigo dijo con cierta resignación que ya hubo intentos, pero el lobby es muy fuerte:

Cabe recordar que el soberano es el pueblo y los parlamentarios son sus representantes. Al lobby lo buscamos en vano en la constitución y en las demás leyes. El lobby es un invento de las grandes empresas y su actuación huele…

El problema es, si ni un partido se propone actuar seriamente contra el sobreturismo, contra la saturación y contra el colapso, el votante se encuentra con las manos atadas. ¿A quien votar? No veo ningún partido que activamente luche en pro del cambio la política turística. Por cierto, actualmente dicha política beneficia a la hostelería, a la gastronomía, a los rent a car. A su vez hace la vida imposible para los que sufren la carestía de viviendas, el ruido y la contaminación.

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