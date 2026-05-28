A pesar de las declaraciones triunfalistas del Presidente del Consell de Mallorca en relación a la actuación de esta institución para mejorar el tráfico en nuestras carreteras, lo cierto es que los atascos kilométricos no es que dejen de producirse, sino es que van a más y han pasado de ser un hecho excepcional a convertirse en la norma cotidiana con la que debemos de convivir obligatoriamente día tras día. ¡Y aún no estamos en temporada alta! Da miedo pensar cómo estarán las carreteras en julio o en agosto. No hacen falta estudios de carga para detectar lo evidente. Estamos saturados y en algunos casos hemos llegado al colapso como puede ser la situación del valle de Sóller.

Es obvio que la saturación de nuestras infraestructuras se debe a dos factores indisolubles: el crecimiento continuado de la oferta turística y el crecimiento poblacional necesario para atenderla. Es el pez que se muerde la cola. La una necesita de la otra. Pero para enfrentar el tema de la saturación demográfica provocada por la expansión continuada de nuestro modelo económico, deberíamos de exigir a nuestros representantes un poco de coherencia en sus propuestas para enfrentar este problema. Lo que no puede ser, desde mi punto de vista, es defender una cosa y la contraria simultáneamente.

Particularmente me llama poderosamente la atención que según un estudio de población publicado hace pocos días por Diario de Mallorca, se deduce que, de la nueva mano de obra demandada para hacer frente a este crecimiento, cerca del 60% de los nuevos trabajadores que se incorporan son de origen extranjero. Y es donde surge, a mi entender, la paradoja. ¿Cómo es posible que aquellos partidos que más se oponen a la llegada de nuevos trabajadores no nacionales como ocurre con la actual regularización de inmigrantes que ya trabajan aquí, sean a la vez los que defiendan a capa y espada el crecimiento continuado de nuestra oferta turística? O una cosa o la otra.

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