Yo no apoyo la huelga de médicos, así no

Y no, la pelota no está en el tejado del gobierno como expuso hace poco el Presidente del Sindicato Simebal, está en su acercamiento al acuerdo marco que ustedes ya tienen sobre la mesa.

Cierren ya el grifo de esta sangría que a tantas familias está afectando en su quehacer diario.

A vueltas con mis revisiones y con mi enfermedad oncológica, hasta seis especialistas, debo decirles que cada parón por esta maldita huelga supone un retraso importantísimo en cada una de nuestras consultas, pruebas o intervenciones ya programadas.

En enfermedades graves como la nuestra en que este maldito cáncer acaba con infinidad de vidas y a sabiendas de que la detección precoz de muchas de ellas pueden salvarnos, el sindicato médico de las Baleares y su colegio médico, siguen presionando al gobierno y a sus pacientes con un claro afán de protagonismo en prensa y redes sociales.

En el trasfondo y siempre bajo mi punto de vista, existe un claro tufillo político.

España es un país compuesto por 17 comunidades autónomas, y las competencias en materia de sanidad están transferidas a cada una de ellas. Por tanto, cada autonomía es responsable de su gestión, tanto en los aciertos como en los errores.

Pretender responsabilizar al Gobierno central de decisiones que corresponden directamente a las comunidades autónomas supone, en muchos casos, un ejercicio de confusión y de mala fe, además de contribuir a la difusión de bulos y desinformación. Se trata de una cuestión básica del funcionamiento institucional del Estado, conocida incluso por cualquier alumno de enseñanza básica. Por lo tanto esto dice mucho del ridículo y manipula de manera interesada.

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Que Dios nos pille confesados.