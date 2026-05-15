Saturació al TIB
Joana Quiles Navío
Llegesc amb preocupació que el Govern planteja prioritzar els residents al TIB davant la saturació. Aquesta no és la solució.
Mallorca és una illa i el territori és limitat.
És evident que s’han de fer polítiques valentes per limitar el nombre total de turistes que podem assumir. No hi cap tothom. Aquest és un debat de fons que no podem ajornar més.
Però mentre no s’afronta, la resposta no pot ser discriminar a la parada del bus. El problema immediat no són els turistes al bus, sinó que no hi ha busos ni personal suficients.
La saturació ja provoca accidents: els conductors, pressionats per complir horaris impossibles amb manca de mitjans, treballen al límit. Això suposa un risc per a tots.
La solució a curt termini no és crear ciutadans de primera i de segona. És augmentar freqüències, reforçar línies a l’estiu i exigir a les concessionàries més autocars i contractar personal. El transport és públic i tots els usuaris tenim el mateix dret a utilitzar-lo.
Gestionem la capacitat de càrrega de l’illa, sí. Però no ho fem negant el servei a qui ja és aquí.
