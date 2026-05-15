40 anys de la llei de Normalització Lingüística
Bernat Morey Colomar
I un triomfalista Conseller Bauçà- Turisme pretén vendre que funciona? Cert que hi ha més mallorquins catalàno - parlants que mai. Els polaquillos també ens reproduïm. Per desgràcia d’alguns filonazis, som caparruts i mals d’extingir. Molts fills i nets de migrants són també catalanoparlants i l’escola i algun entorn encara ho possibilita. Noltros vivim en català en tot i això és ja quasi un miracle on hauria de ser el més normal. I és que som més, però més diluïts i cada vegada comptem manco.
Perdem identitat a les totes i no tenim capacitat de decisió. Si algun migrant sap català és per mors l’escola i no hauria de ser així. El català hauria de ser capdavanter en el Parlament, en Sanitat, en turisme (que fa Sr. Bauçà, Turisme pel català?), en Comerç, en Justícia o en Seguretat. Arreu i per tot primer que en Educació. Just al contrari del que passa ara. L’escola introdueix als nouvinguts i per molts el català és sols dificultat afegida si no els és útil defora. No és la seva llengua. Just per això, l’escola hauria de ser la entitat més flexible i no al contrari com passa ara que ens deixen tota la responsabilitat armant tota una indignitat moral i pedagògica. Un contrasentit.
Els nins i els Mestres també tenim drets i quan aquests no se respecten es sol produir l’efecte contrari. Per aquest motiu també, una llei de Normalització eficient sols és possible en un Estat independent. Essent colònies, entre anglès i castellà, és quasi impossible. Si no ens creu Sr. Bauçà l’apliqui per can Turisme a veure com li va. Alerta que només li surtin Tourims fests i Arriba Españas. Posi una placa en català a l’esperpent Baleares a veure quant dura o munti un fest- qualsevol i el promocioni en català a veure què passa.
Es banyi on ens banyem altres exposats cada vegada més a que quatre ases, que ara grufen poder i tot, ens tractin de talibans a ca nostra just per voler educar i ser persones. No hi ha daixons, no. Sols covardia, parar mà, hipocresia i curt- putisme interessat. La feina bruta pels altres (i si els per als mestres millor) no sia cosa darrera arribin escopetades com no fa massa. Moltes gràcies.
