Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen Colònia de Sant JordiRafa Nadal31 de DesembreConductor neonaziGelateria Ca'n MiquelRCD Mallorca
instagramlinkedin

40 anys de la llei de Normalització Lingüística

Bernat Morey Colomar

Santa Eugènia

I un triomfalista Conseller Bauçà- Turisme pretén vendre que funciona? Cert que hi ha més mallorquins catalàno - parlants que mai. Els polaquillos també ens reproduïm. Per desgràcia d’alguns filonazis, som caparruts i mals d’extingir. Molts fills i nets de migrants són també catalanoparlants i l’escola i algun entorn encara ho possibilita. Noltros vivim en català en tot i això és ja quasi un miracle on hauria de ser el més normal. I és que som més, però més diluïts i cada vegada comptem manco.

Perdem identitat a les totes i no tenim capacitat de decisió. Si algun migrant sap català és per mors l’escola i no hauria de ser així. El català hauria de ser capdavanter en el Parlament, en Sanitat, en turisme (que fa Sr. Bauçà, Turisme pel català?), en Comerç, en Justícia o en Seguretat. Arreu i per tot primer que en Educació. Just al contrari del que passa ara. L’escola introdueix als nouvinguts i per molts el català és sols dificultat afegida si no els és útil defora. No és la seva llengua. Just per això, l’escola hauria de ser la entitat més flexible i no al contrari com passa ara que ens deixen tota la responsabilitat armant tota una indignitat moral i pedagògica. Un contrasentit.

Els nins i els Mestres també tenim drets i quan aquests no se respecten es sol produir l’efecte contrari. Per aquest motiu també, una llei de Normalització eficient sols és possible en un Estat independent. Essent colònies, entre anglès i castellà, és quasi impossible. Si no ens creu Sr. Bauçà l’apliqui per can Turisme a veure com li va. Alerta que només li surtin Tourims fests i Arriba Españas. Posi una placa en català a l’esperpent Baleares a veure quant dura o munti un fest- qualsevol i el promocioni en català a veure què passa.

Noticias relacionadas

Es banyi on ens banyem altres exposats cada vegada més a que quatre ases, que ara grufen poder i tot, ens tractin de talibans a ca nostra just per voler educar i ser persones. No hi ha daixons, no. Sols covardia, parar mà, hipocresia i curt- putisme interessat. La feina bruta pels altres (i si els per als mestres millor) no sia cosa darrera arribin escopetades com no fa massa. Moltes gràcies.

TEMAS

  • Cartas al director
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents