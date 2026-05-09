¿Qué hacer ante las atrocidades de Israel y USA? Boicot

¿Qué podemos hacer quienes estamos horrorizados y escandalizados por lo que Israel y USA (su aliado imprescindible) están haciendo en Gaza, Cisjordania, Irán y Líbano, y por la inacción de los países occidentales, que con un vergonzoso doble rasero mantienen su tratado de asociación con Israel, y bajan la cabeza ante Trump, mientras sancionan e intentan aislar a Rusia por su agresión a Ucrania?

Participar en manifestaciones y firmar cartas de protesta on-line no parecen tener ningún efecto. ¿Realmente no podemos hacer nada?

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Sí que podemos. Se puede decidir no viajar a USA e Israel. Y se puede hacer boicot comercial, dejando de comprar productos de compañías de estos países, y en sustitución comprar productos locales, o al menos de países no involucrados en la guerra. De paso, podemos consumir productos de proximidad, más ecológicos. El boicot reduce los beneficios de las compañías y los impuestos recaudados, que alimentan la industria de guerra. Corre la voz y da ejemplo.