La ‘app’ del Servei de Salut, un desastre

Se supone que cuando una administración actualiza su aplicación es para facilitar su uso a la ciudadanía. ¡Grave error! Espai Salut, la nueva app de la Conselleria de Salut es un auténtico desastre.

Tengo una hermana de 93 años y me encargo de pedirle cita y acompañarla al médico. Con la antigua app, era sencillo solicitar cita previa: las preguntas eran claras y, en un momento, conseguías la cita y su confirmación.

Los informáticos se han lucido con esta nueva app. Por ejemplo, para escribir la fecha de nacimiento del paciente, el calendario no te deja escribirla, sino que tienes que pasar los meses y los años de uno en uno, en este caso tengo que ir 93 años atrás (10 minutos para poner la fecha). Después, se despliega un largo abanico de posibles dolencias, la tuya no está, claro, y acabas picando ninguna de estas opciones. Pasas al calendario de la cita, eliges el día y te ofrecen diversas horas, clicas sobre la que te conviene y…?????? Silencio. No sabes si ha ido bien, ya que no aparece ninguna confirmación de la cita (en la vieja app te confirmaban los datos).

Para verificar si la cita se ha realizada correctamente, clicas en la pestaña gestión de citas. Sorpresa, para acceder a dicha pestaña debes tener o DNI digital o clave permanente!!!!!

Es aberrante que para comprobar o anular una cita que has solicitado sin clave no puedas hacerlo si no tienes la dichosa clave.

La mayoría de los pacientes de la atención primaria es gente mayor y no tiene clave permanente ni nada por el estilo. Sus familiares que gestionamos y les ayudamos en los trámites con las administraciones, nos encontramos impotentes antes tales exigencias.

Al final, me presenté en el centro de salud para que me diesen cita ya que el dichoso teléfono 971 220 000 para pedir cita te contestan incansablemente todos nuestros operarios están ocupados, llame más tarde.

La señorita que me atendió muy amablemente me comunicó que estaban hartos de recibir quejas por el mal funcionamiento del app y me aconsejó presentar una queja a través de la página web. Lo hice, pero después de rellenar un largo cuestionario, a la hora de enviarlo me salió «error».

¡Ni quejarse telemáticamente puede uno!

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